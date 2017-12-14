Ведущие игроки рынка Out-Of-Home в ежегодном исследовании Insight Expert и ЭСПАР

Sostav.ru ежегодно публикует рейтинг Insight Expert и ЭСПАР качества услуг операторов indoor-рекламы. По итогам 2017 года исследование охватило не только сегмент indoor, но и сегмент наружной рекламы. Впервые получена оценка качества услуг игроков всего рынка рекламы Out-Of-Home – основных операторов и медиаагентств, которые занимаются планированием кампаний и закупкой носителей OOH для рекламодателей.

Insight Expert при аналитической поддержке ЭСПАР составил рейтинг агентств OOH и подразделений медиаагентств на основании оценок операторов OOH (подрядчиков)

и рекламодателей (компаний-заказчиков), а также рейтинг операторов OOH – на основании оценок подразделений медиаагентств и прямых клиентов.

Рейтинг медиаагентств в сегменте ООН по качеству клиентского сервиса возглавили Posterscope (входит в группу Dentsu Aegis Network), OMD Optimum Media и MAXUS (входит в GroupM). Агентства набрали одинаковые рейтинговые баллы в среднем между оценкой клиентов и операторов, при этом Posterscope и OMD были выше оценены со стороны клиентов, а MAXUS является одним из лидеров по оценкам со стороны операторов.

На верхних позиях ТОПа операторов наружной рекламы разместились Russ Outdoor и Gallery (крупнейшие игроки), операторов федерального масштаба – TMG (Transit Media Group), Дрим и Poster.

В ТОП-3 операторов indoor-рекламы вошли AMS / Аэро Маркетинг Сервис (размещение рекламы в аэропортах), Advance Group (бизнес-центры) и MaxMediaGroup (учебные заведения).

«Сегмент indoor рекламы – наиболее молодой в сравнении с другими медиа. Положение игроков этого сегмента относительно нестабильно. Если сравнить ТОП-5 компаний рейтинга 2016 и ТОП-5 рейтинга текущего года, то четыре из пяти компаний не вошли в группу ведущих компаний сегмента. В indoor-сегменте компания Advance Group получила наибольшее число оценок респондентов по параметрам стратификации компаний (как крупный игрок национального масштаба). Оценок Advance Group хватило бы, чтобы войти и в высшую лигу операторов outdoor», – поясняет Юрий Денисов из Insight Expert.

«Ключевая задача этого исследования – повышение привлекательности сегмента наружной рекламы. Подобные замеры позволяют сделать рынок более прозрачным и понятным для рекламодателей, определить наиболее важные факторы развития клиентского сервиса для рекламных (медиа) агентств (что делается вообще впервые в истории российского рынка) и указать операторам (подрядчикам) на потенциальные направления развития сервиса», – отметил генеральный директор ЭСПАР Андрей Березкин.

Методология исследования – Customer Voice (TRIM+). В опросе приняли участие 118 респондентов: 27 представителей крупнейших медийных агентств, 24 оператора ООН, 67 рекламодателей, работающие с Out-of-Home рекламой на территории России. Среди участников опроса были представители такие компании, как PepsiCo, IKEA, Tele2, МегаФон, Билайн, X5, Starcom, Code Of Trade, Maxus, OMD Optimum Media, Publicis Media, Posterscope Russia, Dentsu Aegis Network, ADV Benchmark, Media Instinct Group, Аллен-Медиа, Russ Outdoor, Gallery, РАСВЭРО, Мособлреклама и другие.