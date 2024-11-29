Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Okkam
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.11.2024 в 08:00

Lamoda расширит бизнес в сегменте ювелирных украшений

Они составят до 5% всего ассортимента площадки

Lamoda запланировала серьезное расширение бизнеса в сегменте ювелирных украшений. Так, значительно увеличится круг партнеров в категории, а к середине 2025 года хранение такого товара будет осуществляться на складе онлайн-ретейлера. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя площадки.

В 2028 году сегмент ювелирных изделий займет на маркетплейсе до 5% продаж против менее 1% сейчас. Раздел в настоящее время представлен практически полностью одним брендом — Sokolov, при этом маркетплейс выполняет функции «витрины» для покупателя.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что модель по которой сейчас работает Lamoda, позволяет развивать продажи в категории ювелирных изделий «практически без затрат». Но значимого прироста выручки и прибыли расширение сегмент не принесет.

Ранее стало известно, что россияне увеличили траты на приобретение ювелирных украшений на маркетплейсах на 65% за последние 12 месяцев. Такое изменение потребительского поведения вынуждает специализированные сети наращивать продажи на крупных интернет-площадках. По данным Infoline, весь российский рынок ювелирной розницы за первое полугодие вырос на 28% год к году до 205 млрд руб.

Lamoda Ювелирные украшения
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
e-commerce
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.