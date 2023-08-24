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18+
24.08.2023 в 17:24

Lamoda откроет сеть магазинов спортивной одежды и обуви

Компания планирует запустить в течение трёх лет 300 торговых точек

Онлайн-ритейлер Lamoda откроет собственные офлайн-магазины спортивной одежды и обуви, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании. Компания в данный момент ведёт переговоры об аренде торговых площадей в 20 городах страны, рассказал собеседник издания.

К конце текущего года ритейлер планирует открыть 50 магазинов новой сети, а в течение трёх лет увеличить число торговых точек до 300. Часть из них будет расположена на месте закрывшихся магазинов сети Adidas. Покупатели смогут приобрести модели от международных брендов, товары азиатских марок и локальных производителей.

По словам президента компании Baon Ильи Ярошенко, у магазинов спортивных товаров в данный момент появились перспективы после ухода с рынка РФ западных компаний. Преимущество Lamoda — в широком ассортименте. В разделе спортивной одежды и обуви ритейлера представлено около 250 брендов, наиболее популярные из них — Adidas, Puma, Adidas, Nike Reebok, и Vans, сообщили в компании изданию.

Инвестиции в открытие одного спортивного магазина на 1 тыс. кв. м, по оценке Ярошенко, могут составлять от 100 млн руб. — в эту сумму входит депозит, контракт, ремонт и начальное товарное наполнение магазина. Открытие 300 магазинов потребует вложений на сумму в 30 млрд руб.

Недавно структуры владельца сети «Стокманн» и маркетплейса Lamoda в России Якова Панченко, НАО «Интерсфера» продали складской комплекс «Шоссейная» площадью 35 тыс. кв. м на юго-востоке Москвы.

Потребрынок Lamoda одежда и обувь fashion-ритейлер
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