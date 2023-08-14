Владелец «Стокманн» и Lamoda продал логопарк в Москве

Структуры владельца сети «Стокманн» и маркетплейса Lamoda в России Якова Панченко, НАО «Интерсфера» продали складской комплекс «Шоссейная» площадью 35 тыс. кв. м на юго-востоке Москвы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора компании «Элма групп» Игоря Соловьева.

Управляет «Интерсфера» Марина Волынец — она имеет ряд активов семьи Панченко. Ранее, в 2021 году Яков Панченко продал девелоперу Vos’hod усадьбу купца Ивана Масягина, построенную в 1818 году, и площадку под ней на 0,3 га в Старомонетном переулке в центре Москвы.

Стоимость сделки могла быть 1,5 млрд руб. считает директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков. Другие эксперты оценивают логопарк дороже. Сумму в 1,5—2 млрд руб. называет партнёр NF Group Станислав Бибик. Партнёр CMWP Константин Лебедев ещё выше — в 3,15−3,5 млрд руб.

Комплекс хотели продать уже давно, отметил старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев.

Кротенков предполагает, что структуры Якова Панченко решили продать актив, так как у бизнесмена есть более интересные проекты в сфере ритейла, включая Lamoda и «Стокманн». Тем более, что складские комплексы сейчас востребованы, а интерес арендаторов к ним вырос в первые полгода 2023 года в три раза по сравнению с первой половиной прошлого, отмечают Платов и Лебедев. Доля свободных площадей в этом сегменте не превышает 1%, поясняет Игорь Кротенков.

По мнению экспертов, предложение сегодня не удовлетворяет спрос, так как более половины площадей в новых логистических парках Москвы уже заняты предварительными договорами аренды. В связи с этим ставки аренды значительно возросли и составляют от 10 до 13 тыс. руб. за кв. м, отмечает компания NF Group. В сравнении с этим, аренда логистического парка в Подмосковье обойдется арендатору в 6,3 тысячи рублей за кв. м, по данным CMWP.

Международный холдинг Global Fashion Group (GFG) продал Lamoda предпринимателю Якову Панченко, владельцу российского «Стокманна» в прошлом году. Из-за военной операции на Украине холдинг приостановил вложения в российский бизнес и строительство второго склада.