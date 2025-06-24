«Лайк, подписка, результат» на Радио.Sostav

Павел Дуров и стена «ВКонтакте», фильм «Социальная сеть» и слегка расшатанная психика после прочтения твитов одиозных личностей. Испугались? Не бойтесь. Только реклама, маркетинг и бизнес-результаты в мире, где мы сегодня проводим значительное время.
В новом выпуске «Радио.Sostav» мы попросили участников рынка оценить роль соцсетей в построении маркетинговой стратегии и привлечении лидов.
Сегодня в эфире:
- Ян Канавкин, продакшен-директор креативного агентства «Фейк»;
- Роман Зарипов, CEO Out Digital;
- Дарья Донец, руководитель направления по работе с социальными сетями X5 Media;
- Андрей Воронков, руководитель отдела трафика и аналитики в социальных сетях диджитал-агентства Nectarin;
- Серафима Соловьева, Head of Influence Blacklight;
- Михаил Егоров, директор по маркетингу федеральной компании «Этажи».
Выпуск доступен по ссылке.