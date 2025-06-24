«Лайк, подписка, результат» на Радио.Sostav

Павел Дуров и стена «ВКонтакте», фильм «Социальная сеть» и слегка расшатанная психика после прочтения твитов одиозных личностей. Испугались? Не бойтесь. Только реклама, маркетинг и бизнес-результаты в мире, где мы сегодня проводим значительное время.

В новом выпуске «Радио.Sostav» мы попросили участников рынка оценить роль соцсетей в построении маркетинговой стратегии и привлечении лидов.

Сегодня в эфире:

Ян Канавкин, продакшен-директор креативного агентства «Фейк»;

Роман Зарипов, CEO Out Digital ;

; Дарья Донец, руководитель направления по работе с социальными сетями X5 Media ;

; Андрей Воронков, руководитель отдела трафика и аналитики в социальных сетях диджитал-агентства Nectarin ;

; Серафима Соловьева, Head of Influence Blacklight ;

; Михаил Егоров, директор по маркетингу федеральной компании «Этажи».

Выпуск доступен по ссылке.