Лада, Калашников и Тульский пряник: россияне назвали бренды с русской душой

Перечень предметов, олицетворяющих «душу России», у самих россиян сводится к стереотипным, узнаваемым атрибутам. При выборе подарка иностранцу опрошенные в большинстве своем отдали бы предпочтение сувенирам, безусловным лидером среди которых стала матрешка. Топ-подарков из других сегментов ожидаемо возглавили водка, шапка-ушанка и баллалайка, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Среди других подарков также назвали сладости, валенки, платки, самовар и фигурки в виде медведя.

Когда речь зашла об отечественных брендах, то назвать те, что подходят в качестве потенциального подарка для иностранца, смогли единицы. В числе брендов, которым бы обрадовались за границей, россияне назвали автомобиль Лада, автомат Калашникова, тульский пряник, павлопосадский платок, оренбургский пуховый платок и шоколад «Аленка».

Такие маркеры, как использование фольклорных выражений, православной символики, стилистики регионов России, а также народных мотивов и ремесел воспринимаются как более подходящие для создания брендов с акцентом на локальную, нежели национальную идентичность.

Ранее сообщалось, что молодые российские дизайнеры способствуют снижению доли международных брендов на Lamoda. Доля иностранных брендов в интернет-магазине уже не превышает 50%.