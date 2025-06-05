Молодые российские дизайнеры способствуют снижению доли международных брендов на Lamoda

Доля международных брендов на онлайн-площадке Lamoda не превышает 50%. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Lamoda Максим Гришаков.

По его словам, пять лет назад доля международных брендов в ассортименте платформы составляла около 60−65%, однако сегодня баланс примерно равный — половина товаров приходится на отечественных производителей. Значительную роль в этом сыграли молодые российские дизайнеры, которые стремительно наращивают свое присутствие на рынке.

«Появляются новые молодые дизайнеры, которые фактически с нуля создают бренды. Наша задача — видеть этих талантливых ребят, помогать им и помогать делать так, чтобы знакомить с этими товарами и с этими брендами нашего покупателя», — отметил Гришаков на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Гендиректор подчеркнул, что создание розничной сети — дорогой и сложный процесс для молодых брендов, особенно в условиях снижения трафика в торговых центрах. В этом контексте интернет-магазин выполняет важную функцию продвижения отечественных марок. Для поддержки российских дизайнеров на Lamoda был создан специальный раздел «Дизайнер», где представлены новые отечественные бренды.

Гришаков также добавил, что Lamoda готова к возвращению международных брендов, которые временно ушли с рынка. «Как только будет возможность, я думаю, для тех международных брендов, которые ушли и вернутся, Lamoda с радостью на своей площадке их примет, договорится об условиях и, собственно, начнет также размещать. Я думаю, что многие бренды продолжают иметь определенный спрос в России, люди их не забыли. Поэтому ждем возвращения, посмотрим, как случится», — сказал глава Lamoda.