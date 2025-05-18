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18.05.2025 в 14:42

Lacoste представил новую кампанию Play With Icons

Бренд переосмыслил культовые вещи и объединил их с легендами из мира спорта и кино

Французский бренд Lacoste представил новую глобальную кампанию под названием Play With Icons, которая объединила знаковые элементы бренда и выдающихся личностей из мира спорта и кино. Как сообщает компания, цель кампании — показать, как классические вещи могут играть новую роль в современной культуре, оставаясь актуальными и узнаваемыми.

Ключевыми героями кампании стали главные амбассадоры бренда — легенды тенниса Новак Джокович и Винус Уильямс, французская актриса Адель Экзаркопулос, актер Пьер Нине, китайская звезда Ван Ибо. Каждый из них представлен в визуальных образах, созданных для переосмысления фирменных символов Lacoste — от поло и плиссированной юбки до аксессуаров и фирменного зеленого цвета.

Так, Джокович изображен в золотой теннисной сетке, стилизованной под мантию, а Венус Уильямс — в виде античной богини, возникающей из складок плиссированной ткани. Адель Экзаркопулос демонстрирует новую сумку бренда, визуально отсылающую к форме женской юбки.

Кампания снята известным американским фотографом Тайлером Митчеллом, а креативная концепция разработана агентством BETC Paris. «Play With Icons — это способ показать, что классика может быть живой и игривой, если правильно выбрать язык выражения», — говорится в официальном пресс-релизе бренда.

Lacoste представил новую кампанию Play With Icons Lacoste представил новую кампанию Play With Icons Lacoste представил новую кампанию Play With Icons Lacoste представил новую кампанию Play With Icons Lacoste представил новую кампанию Play With Icons
Lacoste
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