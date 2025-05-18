Lacoste представил новую кампанию Play With Icons

Французский бренд Lacoste представил новую глобальную кампанию под названием Play With Icons, которая объединила знаковые элементы бренда и выдающихся личностей из мира спорта и кино. Как сообщает компания, цель кампании — показать, как классические вещи могут играть новую роль в современной культуре, оставаясь актуальными и узнаваемыми.



Ключевыми героями кампании стали главные амбассадоры бренда — легенды тенниса Новак Джокович и Винус Уильямс, французская актриса Адель Экзаркопулос, актер Пьер Нине, китайская звезда Ван Ибо. Каждый из них представлен в визуальных образах, созданных для переосмысления фирменных символов Lacoste — от поло и плиссированной юбки до аксессуаров и фирменного зеленого цвета.



Так, Джокович изображен в золотой теннисной сетке, стилизованной под мантию, а Венус Уильямс — в виде античной богини, возникающей из складок плиссированной ткани. Адель Экзаркопулос демонстрирует новую сумку бренда, визуально отсылающую к форме женской юбки.



Кампания снята известным американским фотографом Тайлером Митчеллом, а креативная концепция разработана агентством BETC Paris. «Play With Icons — это способ показать, что классика может быть живой и игривой, если правильно выбрать язык выражения», — говорится в официальном пресс-релизе бренда.