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18+
21.11.2024 в 12:10

ФНС попросила суд признать юрлица «Лабиринта» банкротами

У холдинга долг на сотни миллионов рублей перед поставщиками и налоговой

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ФНС России направила в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО «Книготорговая компания Лабиринт», которое является основным юрлицом книжной сети «Лабиринт». Об этом пишут «Ведомости».

В сентябре налоговая подала заявление о признании банкротом другого юрлица холдинга — ООО «Сервисная компания Лабиринт». Чтобы суд принял иск к рассмотрению, ФНС нужно представить доказательства того, что у компании есть имущество, которое позволит покрыть расходы по делу о банкротстве.

В мае ФНС приостановила операции по счетам юрлиц книжной сети — ООО «Сервисная компания Лабиринт» и ООО «Лабиринт-айти» — в «Сбере» и Совкомбанке. В июле налоговая заблокировала счета в тех же банках у ООО «Книготорговая компания Лабиринт».

В холдинге сформировалась задолженность на сотни миллионов рублей перед ФНС и поставщиками. Летом сотрудники «Лабиринта» стали массово жаловаться на задержку зарплат. В сентябре сообщалось, что издательская группа «Эксмо-АСТ» договорилась об отсрочке выплаты задолженности «Лабиринта». В счёт долга «Эксмо-АСТ» может получить домен «Лабиринта».

ФНС Суд банкротсво Лабиринт
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