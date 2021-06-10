Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.06.2021 в 16:50

Нет, не слишком: L’Oréal Paris выпустил видеоманифест против гендерных стереотипов

В ролике от креаторов Jami Group и Fetish Film российские инфлюенсеры выразили протест против навязанных бьюти-ограничений

4

Косметический бренд L’Oréal Paris совместно с креаторами JAMI GROUP запустили digital-флешмоб #нет_неслишком против гендерных стереотипов — промо запущено в поддержку новой туши Bambi Oversized Eye. Об этом Sostav сообщила пресс-служба агентства.

В основе активации — идея борьбы женщин с общественными принуждениями соответствовать стандартам красоты, а также игра слов вокруг названия продукта и эффекта от его использования. Главные роли в видеоманифесте исполнили танцовщица Жемал Курбанова, фотомодель Диана Коркунова и блогер Татьяна Старикова — в ролике они призвали пользовательниц не обращать внимания на осуждения большинства и верить в себя.

Как отметили креаторы, перед командой проекта стояла задача сделать громкий запуск бьюти-новинки, охватив преимущественно более молодой сегмент аудитории. В качестве коммуникационной платформы была выбрана традиционная для бренда территория women empowerment, а в роли героинь — нестандартные и актуальные инфлюенсеры из разных профессиональных сфер в дерзких и провокационных образах.

Анна Хомуткова, генеральный менеджер Makeup-брендов подразделения продуктов массового спроса L’Oréal Россия:

Макияж слишком яркий, ресницы слишком длинные, платье слишком вызывающее — как часто девушки слышат эти фразы в свой адрес? Мы в L’Oréal Paris считаем, что ничего не «слишком», если вам комфортно! Наш бренд более 110 лет поддерживает женщин, и в кампании для Bambi Eye Oversized мы бросаем очередной вызов стереотипам.

В ходе реализации промо бренд и агентство решились на нестандартный ход — команда не хотела снимать очередной «глянцевый» бьюти-ролик с обилием штампов и клише, поэтому для работы над проектом были приглашены режиссер Анастасия Антонова и продакшн Fetish Film.

Также в агентстве добавили, что успешная реализация кейса состоялась благодаря 100% женскому составу креативных и менеджерских команд, а также полному взаимопониманию в целях кампании и ее видении: «В итоге получился смелый арт-хаусный проект, сохранивший нужную долю люксовости, присущей бренду L’Oréal Paris».

Состав творческой группы:

L’Oréal Россия (клиент):

General Manager Makeup Brands — Анна Хомуткова
Brand Business Leader L’Oréal Paris Makeup — Юлия Паринова
Senior Brand Manager L’Oréal Paris Eye Makeup — Анастасия Шлячина
Digital Manager Makeup Brands — Елизавета Козина
Social Brand Manager L’Oréal Paris Makeup — Александра Фарина

JAMI GROUP (агентство):

Creative group head — Наталья Бондаренко
Creator — Кристина Самодурова
Art director — Екатерина Старикова
Account group head — Данилина Вероника
Account manager — Анастасия Смирнова

Fetish Film (продакшн):

Режиссер — Настя Антонова
Оператор — Саша Пономарев
Художник-постановщик — Оля Радько
Второй режиссер — Таша Деева
Стилист — Анна Артамонова
Монтаж — Алексей Лапин
Цветокоррекция — Евгений Гвоздев
Продюсер — Антонина Копылова
Ассистент продюсера — Полина Зиммерман

Jami Group
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.