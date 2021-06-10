Нет, не слишком: L’Oréal Paris выпустил видеоманифест против гендерных стереотипов

Косметический бренд L’Oréal Paris совместно с креаторами JAMI GROUP запустили digital-флешмоб #нет_неслишком против гендерных стереотипов — промо запущено в поддержку новой туши Bambi Oversized Eye. Об этом Sostav сообщила пресс-служба агентства.

В основе активации — идея борьбы женщин с общественными принуждениями соответствовать стандартам красоты, а также игра слов вокруг названия продукта и эффекта от его использования. Главные роли в видеоманифесте исполнили танцовщица Жемал Курбанова, фотомодель Диана Коркунова и блогер Татьяна Старикова — в ролике они призвали пользовательниц не обращать внимания на осуждения большинства и верить в себя.

Как отметили креаторы, перед командой проекта стояла задача сделать громкий запуск бьюти-новинки, охватив преимущественно более молодой сегмент аудитории. В качестве коммуникационной платформы была выбрана традиционная для бренда территория women empowerment, а в роли героинь — нестандартные и актуальные инфлюенсеры из разных профессиональных сфер в дерзких и провокационных образах.

Анна Хомуткова, генеральный менеджер Makeup-брендов подразделения продуктов массового спроса L’Oréal Россия: Макияж слишком яркий, ресницы слишком длинные, платье слишком вызывающее — как часто девушки слышат эти фразы в свой адрес? Мы в L’Oréal Paris считаем, что ничего не «слишком», если вам комфортно! Наш бренд более 110 лет поддерживает женщин, и в кампании для Bambi Eye Oversized мы бросаем очередной вызов стереотипам.

В ходе реализации промо бренд и агентство решились на нестандартный ход — команда не хотела снимать очередной «глянцевый» бьюти-ролик с обилием штампов и клише, поэтому для работы над проектом были приглашены режиссер Анастасия Антонова и продакшн Fetish Film.

Также в агентстве добавили, что успешная реализация кейса состоялась благодаря 100% женскому составу креативных и менеджерских команд, а также полному взаимопониманию в целях кампании и ее видении: «В итоге получился смелый арт-хаусный проект, сохранивший нужную долю люксовости, присущей бренду L’Oréal Paris».

Состав творческой группы:

L’Oréal Россия (клиент):

General Manager Makeup Brands — Анна Хомуткова

Brand Business Leader L’Oréal Paris Makeup — Юлия Паринова

Senior Brand Manager L’Oréal Paris Eye Makeup — Анастасия Шлячина

Digital Manager Makeup Brands — Елизавета Козина

Social Brand Manager L’Oréal Paris Makeup — Александра Фарина

JAMI GROUP (агентство):

Creative group head — Наталья Бондаренко

Creator — Кристина Самодурова

Art director — Екатерина Старикова

Account group head — Данилина Вероника

Account manager — Анастасия Смирнова

Fetish Film (продакшн):

Режиссер — Настя Антонова

Оператор — Саша Пономарев

Художник-постановщик — Оля Радько

Второй режиссер — Таша Деева

Стилист — Анна Артамонова

Монтаж — Алексей Лапин

Цветокоррекция — Евгений Гвоздев

Продюсер — Антонина Копылова

Ассистент продюсера — Полина Зиммерман