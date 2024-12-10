Александр Кутузов стал замминистра Московской области, отвечающим за управление рекламой

В Министерстве информации и молодёжной политики Московской области произошли кадровые изменения. Александр Кутузов назначен заместителем министра, отвечающим за управление рекламой. На это первым обратил внимание Telegram-канал «Русская наружка».

В зону ответственности нового заместителя входят отдел социальной рекламы и тематического оформления, отдел контроля наружной рекламы и отдел согласований схем размещения рекламных конструкций.

Кутузов сменил на посту Александра Менчука, который стал советником министра.

Менчук работал в префектуре Западного округа Москвы и столичном правительстве, в сфере наружной рекламы с 1993 года.