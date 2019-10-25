Работаете в рекламе и маркетинге? Занимаетесь креативом? Развиваешь собственный стартап или бренд? «Теории и практики» представляют вам интенсивный практический курс Владимира Ситникова и Александра Семина «Антикотлер»: курс по рекламе, которого нет в учебниках".

Всего за 2 дня вы научитесь:

использовать WHY-метод для создания осмысленных идей

разрабатывать рекламные кампании, которые действительно работают

придумывать креатив для абсолютно любого бренда

определять именно своего слЫшателя

Всё на практике и от практиков.

Для кого этот курс:

Креативные директора;

Event / PR / Рекламных / Креативных / Коммуникационных / Digital агентств;

Стратеги;

Специалисты по связям с общественностью;

Руководители и владельцы;

Руководители отдела маркетинга;

Бренд-менеджеры.

Приходите на «Антикотлер»: здесь вы получите не только ответы, но и практические инструменты для того, чтобы делать коммуникацию лучше и зарабатывать больше.

ОТЗЫВЫ

Надежда Хан: Мои эмоции и ощущения: плакала, смеялась, удивлялась, многое не понимала, вдохновлялась, уставала, расстраивалась, прокачалась! Снова стать студентом и учиться — как же мне этого не хватало!

Алиса Суслова: Я в восторге от «Курса по рекламе, которого нет в учебниках»! Своими практическими навыками в создании и реализации коммуникации делились признанные мастера рекламы: Александр Семин и Влад Ситников. Это люди, которые здесь и сейчас творят не просто рекламу, а гениальную рекламу для мировых брендов. Это учителя, которые сами применяют то, чему учат. Если бы в институтах учили так — все бы работали по специальности. После такого курса нельзя выйти и не применить полученные знания!

Юрий Бикмурзин: Я под впечатлением! Да, не было сомнений, что этот мастер-класс будет крутым! Мой мозг вскипел, в приятном смысле этого слова. Добавилось много новой информации, новых мыслей, а самое главное — инструментов. Осталось собрать все воедино и грамотно использовать. Спасибо Александру Семину и Владу Ситникову за Ваш профессионализм! Продолжаю расширять свои границы!

Мария Ментусова: Сила действительно хорошего образования заключается в устранении напыщенности, поскольку вы понимаете, что чем больше вы знаете, тем больше вам еще предстоит узнать. Это знание порождает непрерывный цикл обучения на протяжении всей жизни (lifelong learning). Это были идеальные шестнадцать часов на выходных среди крутых кейсов и новых инструментов!

Больше информации о курсе по ссылке: https://clck.ru/JdUf3

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