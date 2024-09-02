Курс Digital Branding: навыки для успеха в эпоху цифровой и ИИ-революции

Курс Digital Branding предлагает маркетологам возможности для развития ключевых навыков, необходимых сегодня и завтра. Использование диджитал-инструментов и возможностей искусственного интеллекта (ИИ), практическая работа с реальными стратегиями и развитие soft skills — это те инструменты, которые помогут профессионалам оставаться конкурентоспособными в условиях стремительно меняющегося мира. Подробности Sostav рассказала команда Digital Branding.

Сверхдинамичное развитие цифровых технологий и ИИ определяют главные вызовы для бизнеса: поиска, удержания и постоянного развития кадров, способных быстро адаптироваться и применять новые инструменты. Согласно The Future of Jobs Report:

60% сотрудников потребуется переобучение/рескиллинг уже к 2027 году;

69% руководителей считают, что их сотрудникам потребуются новые навыки, чтобы обеспечить конкурентоспособность компании к 2030 году;

85% считают цифровые технологии главным трендом и драйвером трансформации;

94% опрошенных считают, что ИИ будет иметь решающее значение для успеха бизнеса в течение следующих пяти лет.

В России ситуация не менее острая: 50% компаний уже в 2024 году заявили о нехватке квалифицированных кадров. В таких условиях вопрос «чему учиться», чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда, и «чему учить сотрудников», чтобы обеспечить устойчивый успех бизнеса, становится стратегическим. The Future of Jobs Report выделяет три главные задачи обучения в условиях цифровой революции.

Управление изменениями. Быстрая адаптация к новым технологиям стала необходимостью. Компании должны быть готовы к постоянным инновациям, а сотрудники — к освоению новых инструментов и подходов.

Быстрая адаптация к новым технологиям стала необходимостью. Компании должны быть готовы к постоянным инновациям, а сотрудники — к освоению новых инструментов и подходов. Операционная эффективность. Внедрение технологий требует оптимизации процессов и автоматизации рутинных задач для повышения производительности и гибкости.

Внедрение технологий требует оптимизации процессов и автоматизации рутинных задач для повышения производительности и гибкости. Развитие soft skills. Креативность, аналитическое мышление и навыки командной работы становятся основными качествами успешных профессионалов, позволяющими находить инновационные решения и эффективно взаимодействовать в команде.

В условиях, когда новые технологии появляются буквально ежедневно, способность анализировать ситуацию, быстро учиться и внедрять новые знания на практике выделяет лидеров.

Маркетинг — это область, которая первой ощутила на себе влияние технологической революции. Изменились способы коммуникации, потребительские привычки и методы покупки. Чтобы подготовить специалистов, способных справляться с этими вызовами, в 2016 году была запущена программа Digital Branding. Этот курс, разработанный по запросу ведущих рекламодателей, готовит профессионалов, способных разрабатывать и реализовывать цифровые стратегии для лидеров рынка.

Программа курса строится на проектном обучении, что позволяет студентам сразу же внедрять полученные знания в жизнь. Студенты работают над реальными бизнес-задачами, создавая стратегии для своих брендов или по брифам лидеров рынка. Командный формат обучения акцентирует внимание на стратегическом подходе, креативности и проектном взаимодействии. ИИ — важнейший элемент программы. Практическое обучение охватывает все этапы взаимодействия с ИИ: от анализа данных и проведения исследований до персонализации и создания креативов, что дает студентам уверенный опыт применения ИИ для решения маркетинговых задач.

Курс Digital Branding 2024 — это не просто обучение, а инвестиция в будущее бизнеса и профессионального роста сотрудников. Программа, ориентированная на реальную практику, позволяет студентам работать над актуальными задачами мировых брендов или решать в ходе обучения задачи своей компании, что делает обучение максимально полезным и эффективным.

Подробнее на сайте. Для читателей Состава, стратегического партнера Digital Branding, действует 20% скидка на регистрацию по промокоду <masterpartner>.