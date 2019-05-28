Кубанский губернатор готов потратить 50 миллионов рублей на телевизионный PR

На сайте государственных закупок появился тендер на оказание услуг по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации Краснодарского края и органов исполнительной власти Краснодарского края на телевидении.

По условиям закупки, будут рассматриваться кандидаты, которые охватывают телевизионным вещанием не меньше 85% населения края. Заявки принимаются с 24 мая по 14 июня 2019 года, окончательный выбор победителя пройдет 24 июня. Срок действия контракта — до 15 декабря 2019 года.

Победитель тендера должен будет рассказывать о деятельности властей Краснодарского края в ежедневной информационной передаче, выходящей не менее шести раз в день, в итоговой информационно-аналитической передаче, которая выходит по выходным.

В материалах нужно рассказывать о деятельности администрации Краснодарского края, главы администрации (губернатора) Краснодарского края и/или заместителей главы администрации (губернатора) Краснодарского края, органов исполнительной власти Краснодарского края.