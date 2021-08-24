СЖР и СПЧ попросили Минюст разъяснить критерии попадания в реестр иноагентов

Союз журналистов России (СЖР) и Совет по правам человека при президенте (СПЧ) обратился к Минюсту с просьбой разъяснить критерии, по которым СМИ или отдельные журналисты могут получить статус иностранного агента, пишет ТАСС со ссылкой на главу СЖР Владимира Соловьева.

«Стало очевидно, что в реестр иностранных агентов попасть легко. Достаточно получить небольшой гонорар от иностранной организации или съездить на конференцию, которая оплачивается иностранным НКО, или же получить награду, которую оплачивает иностранная организация. Также в реестр можно попасть за перепечатки материалов иноагентов», — рассказал он.

Также организации предлагают законодателям скорректировать применение закона, в том числе разработать «системы предупреждения», отметил Соловьев. По его словам, СПЧ поднимет эти вопросы на встрече с Владимиром Путиным.

На сегодняшний день в реестр СМИ-иноагентов входят 43 издания и журналиста, в их числе телеканал «Дождь». Минюст внес его в список по требованию Роскомнадзора: ведомство пожаловалось, что телеканал распространяет материалы, созданные другими иноагентами. Нарушений закона в этом комиссия СПЧ в информационной сфере не нашла.

Ранее «РИА Новости» сообщили со ссылкой на анонимный источник, что «Дождь» получил более 3,7 млн руб. от зарубежных компаний и организаций. Телеканал заявил, что работает в соответствии с законодательством и намерен обжаловать решение Минюста.