Mads запускает курс по креативному лидерству

​Креативная школа Mads запускает курс по созданию своего стиля лидерства и управлению командами и компаниями на основе ценностей и коллективного опыта.

Роль лидера очевидна в любой компании и команде. И знаний о том, как управлять и выстраивать процессы, предостаточно на просторах интернета. Но именно сегодня, в обстановке нестабильности и стресса, наиболее важно состояние того, кто несёт ответственность за результаты, стратегии и людей. От чего он отталкивается в принятии решений и как взаимодействует с командой.

Это первый курс по креативному лидерству в России. Первый поток стартовал еще в 2018 году. Тогда авторы курса Арина Авдеева (сооснователь Mads, Friends moscow) и Мария Тиунова (сооснователь reconnect.today, фасилитатор и консультант лидеров и компаний) привнесли на рынок уникальный подход, который помогает создавать стратегию личного лидерства на основе своих ценностей, устремлений и умений. За пять лет курс прошли лидеры из топовых компаний: Yandex, Rambler, Pepsi, Setters, Miro, Slava, Banda и др.

Новый поток «Креативное лидерство: авторский подход к жизни и управлению»‎ создан в соавторстве с Mesto — профессиональным онлайн-сообществом предпринимателей, IT-специалистов и инвесторов со всего мира. В обновлённой программе‎ авторы поделятся опытом и помогут сформировать ту базу, на которой легче адаптироваться к изменениям, следовать своему пути и личным ценностям, оставаясь собой как в команде, так и в собственной жизни.

Елена Гапоненко, автор курса, генеральный директор mesto.co, сооснователь mesto.in: Этот курс будет трансформативным для всех лидеров, которые хотят привнести креативность и осознанность — как аутентичный, авторский подход — в свою жизнь и работу, чтобы сделать её более радостной, уверенной и эффективной.

Креативность, а вместе с ней аутентичность, нестандартность, проактивность и адаптивность — ключевые факторы в жизни, они помогают эффективно создавать новое и управлять собой, командами, проектами и компаниями. Эффективность — не количество усилий, а верное направление, его и будут пробовать определить на курсе, чтобы добиться больших результатов и не сдуться по пути.

Существует множество концепций лидерства, но авторы курса верят, что невозможно быть хорошим лидером, не будучи собой. Поэтому в основе курса ценности как основа, фундамент лидерства, а уже дальше на них нанизывается структура компании, процессы и культура взаимодействия — как внутри компании и отдела, так и вовне, с клиентами и СМИ.

Арина Авдеева, автор курса, сооснователь Mads, Friends moscow: Здесь квинтэссенция моего опыта и самый интересный из всех подходов к лидерству, которые я встречала. Ему хочется следовать, его интересно интегрировать в жизнь компании, и он точно окажет влияние на всё, что было до него.

Это трансформационная программа, которая поможет исследовать свой опыт и опыт других топовых лидеров, чтобы создать что-то своё. Найти точки роста, и создать неповторимый стиль управления на основе ценностей и внедрить их в свою деятельность.

Программа состоит из трёх блоков: управление собой, управление командой, управление компанией. В каждом блоке помимо практики и работы с ценностями, будут выступать эксперты и делиться своими авторскими разработками и инструментами. Всё это поможет наметить шаги по воплощению разработанного стиля и в итоге стать тем лидером, которым хочется быть. Комьюнити курса, обмен опытом, совместные мастермайнды, постоянная поддержка авторов и кураторов курса — помогут раскрыться, получить ответы на свои вопросы и дойти до цели.

Познакомиться с программой, авторами курса и записаться можно по ссылке.