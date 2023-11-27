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18+
27.11.2023 в 14:50

«Брусника» и «Восход» продемонстрировали, как быстро продаются квартиры застройщика

При покупке квартир числа на билборде зачёркивали краской

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Компания «Брусника» решила сделать «hand made» билборд в буквальном смысле. Вместе с командой «Восхода» она разместила на рекламном щите креатив, показывающий, сколько квартир с разным количеством комнат есть в наличии. Однако при покупке жилплощади числа зачёркивали краской — так жители Екатеринбурга, Новосибирска и Тюмени могли следить за динамикой выбытия лотов в течение ноября.

При этом девелопер не побоялся сегментировать данные, чтобы показать, с какой скоростью люди покупают те или иные квартиры. Традиционно, первыми к нулю устремились однокомнатные. К 20 ноября из 600 вариантов из промо-пула осталось всего 142.

«Брусника» и «Восход» продемонстрировали, как быстро продаются квартиры застройщика «Брусника» и «Восход» продемонстрировали, как быстро продаются квартиры застройщика «Брусника» и «Восход» продемонстрировали, как быстро продаются квартиры застройщика «Брусника» и «Восход» продемонстрировали, как быстро продаются квартиры застройщика «Брусника» и «Восход» продемонстрировали, как быстро продаются квартиры застройщика «Брусника» и «Восход» продемонстрировали, как быстро продаются квартиры застройщика «Брусника» и «Восход» продемонстрировали, как быстро продаются квартиры застройщика

Андрей Губайдуллин, креативный директор «Восхода»:

Иногда лучшая реклама — это простая демонстрация правды. Спрос со стороны потребителей — главный аргумент в пользу репутации застройщика и качества его продукта.

Восход Брусника
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