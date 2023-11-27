«Брусника» и «Восход» продемонстрировали, как быстро продаются квартиры застройщика

Компания «Брусника» решила сделать «hand made» билборд в буквальном смысле. Вместе с командой «Восхода» она разместила на рекламном щите креатив, показывающий, сколько квартир с разным количеством комнат есть в наличии. Однако при покупке жилплощади числа зачёркивали краской — так жители Екатеринбурга, Новосибирска и Тюмени могли следить за динамикой выбытия лотов в течение ноября.

При этом девелопер не побоялся сегментировать данные, чтобы показать, с какой скоростью люди покупают те или иные квартиры. Традиционно, первыми к нулю устремились однокомнатные. К 20 ноября из 600 вариантов из промо-пула осталось всего 142.

