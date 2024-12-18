Краски Dulux получат новое название

Бренд красок Dulux сменит название на Luxium в России. Ребрендинг коснется только названия и логотипа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение компании.

Решение принято в рамках локализации российского бизнеса. Ребрендинг планируется закончить в течение первой половины следующего года.

Такие же изменения произойдут с другими популярными лакокрасочными брендами AkzoNobel: Pinotex, Hammerite, Marshall. При этом в компании пообещали, что о «ассортимент, формулы и ценовое позиционирование продукции» останутся прежними.

В прошлом году команда агентства Arena , входящего в группу АДВ , разработала для бренда Dulux новую SMM-стратегию, ключевая цель которой заключается в развитии социальных сетей и поиске новой аудитории.