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18.12.2024 в 08:00

Краски Dulux получат новое название

Ребрендинг планируется закончить в следующем году

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Бренд красок Dulux сменит название на Luxium в России. Ребрендинг коснется только названия и логотипа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение компании.

Решение принято в рамках локализации российского бизнеса. Ребрендинг планируется закончить в течение первой половины следующего года.

Такие же изменения произойдут с другими популярными лакокрасочными брендами AkzoNobel: Pinotex, Hammerite, Marshall. При этом в компании пообещали, что о «ассортимент, формулы и ценовое позиционирование продукции» останутся прежними.

В прошлом году команда агентства Arena , входящего в группу АДВ , разработала для бренда Dulux новую SMM-стратегию, ключевая цель которой заключается в развитии социальных сетей и поиске новой аудитории.

Dulux
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