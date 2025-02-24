Треть компаний увеличат траты на покупку подарков сотрудникам

В 2024 году 20% опрошенных российских компаний потратили на подарок для одного сотрудника меньше 1 тыс. руб. Расходы 38% работодателей на презент составили от 1 до 3 тыс. руб., 23% — от 3 до 5 тыс. руб., 19% — больше 5 тыс. руб. В этом году 56% респондентов потратят на подарки сотрудникам столько же, 36% увеличат расходы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса «Битрикс24» и сети магазинов «Золотое яблоко».

Причины роста трат на подарки — инфляция и уход от концепции вручения сотрудникам дешевых бессмысленных презентов. Работники ценят в корпоративных подарках дизайн, функциональность и качество. Самые популярные презенты — подарочные карты и сертификаты (их вручают 52% работодателей), совместный досуг сотрудников (35%) и мерч (33%).

Самые популярные поводы для вручения подарков сотрудникам: Новый год (презенты работникам дарят 75% компаний), 8 Марта (55%) и 23 февраля (49%). В числе других поводов — день рождения компании, выполнение годового плана и завершение крупного проекта.

Эксперты называют корпоративные подарки важным элементом HR-стратегии на фоне дефицита кадров. Они позволяют мотивировать и удерживать персонал.

58% компаний воспринимают подарки сотрудникам как часть корпоративной культуры, 33% — как инструмент повышения лояльности, 7% — как способ продвигать свой HR-бренд. 3% работодателей считают презенты пустой тратой денег.

Ранее 81% маркетологов рассказали, что хотят получить на гендерные праздники подарочные сертификаты.