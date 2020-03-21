«ЧЕ!» выпустил коронавирусные ролики и «карантинки»

«ЧЕ!» запустил серию имиджевых роликов, в которых ведущие телеканала призывают зрителей соблюдать карантин и меры профилактики коронавируса. Ролики были разработаны и подготовлены силами in-house команды департамента маркетинга, без привлечения сторонних ресурсов. Написание сценария, организация студийной съемки и монтаж заняли сутки.

Видеообращения появились в эфире и социальных сетях «ЧЕ!» 20 марта — фактически сразу после объявления карантина в учебных заведениях и введения в стране режима повышенной готовности.

Содержание видеообращений соответствует тематике проекта конкретного ведущего — каждый ролик рассчитан на своего зрителя.

Также были разработаны разные стили подачи информации: в сдержанном серьезном обращении Влад Чижов призывает быть особо внимательными к старшему поколению, в то время как Макс +100500 в шуточной манере обращается к «диванным войскам».

Креативная группа телеканала предполагает, что в результате важные рекомендации, поданные зрителям разного возраста в близком для них формате и стиле, воспримутся аудиторией более естественно и будут выполняться с большей готовностью.

Елена Карпенко, директор телеканала «ЧЕ!»: Мы все оказались в сложной ситуации постоянного волнения за жизнь близких людей, собственное здоровье и будущее. Но «СТС Медиа» следит за ситуацией, держит руку на пульсе и заботится как о сотрудниках, так и о телезрителях. Телеканал «ЧЕ!» снял серию роликов с участием наших звезд: Влада Чижова, Макса +100500, ведущих «Опасных связей». Люди доверяют им, прислушиваются к их мнению. Мы надеемся, что зрители последуют и этим советам, потому что сейчас самое главное — не поддаваясь панике, спокойно соблюдать все рекомендации и не подвергать свою и жизнь других людей опасности.

В каждый «коронаВИРУСНЫЙ» ролик встроен QR-код, который ведет на страницу сайта телеканала с более подробной текстовой инструкцией и лайфхаками «Как выжить во время коронавируса», а также рекомендациями фильмов и шоу. На сайте телеканала опубликованы лайфхаки по выживанию.

А специально для соцсетей «ЧЕ!» разработал яркие «Карантинки» — гифки-рекомендации, которые пользователи могут публиковать в своих аккаунтах и отправлять друзьям.