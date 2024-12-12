Корейская и американская музыка вытеснила российскую в хит-парадах постсоветских стран

Российские артисты по итогам года значительно сократили свои позиции в рейтингах самых популярных исполнителей в постсоветских странах. В некоторых странах российские музыканты отсутствуют вовсе, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Apple Music.

РБК проанализировал хит-парады наиболее популярных композиций в ежесуточно обновляемых рейтингах Apple Music в Латвии, Литве, Эстонии, Белоруссии, Молдавии, Украине, Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане.

Так, в декабре 2024 года спрос на российских музыкантов в постсоветских странах опустился ниже показателей аналогичного периода 2022 года. В Литве, Белоруссии и на Украине они не заняли ни одной позиции в топ-10. А в Эстонии и Узбекистане в рейтинги попало по одной песне Егора Крида и дуэта Navai и MONA.

Активнее всего российских музыкантов, помимо самой России, слушают в Молдавии (шесть из десяти треков), Армении и Казахстане (по четыре из десяти треков). Чаще всего в рейтинги постсоветских стран из российских исполнителей попадали Егор Крид, дуэт Navai и MONA, рэперы Macan и Баста.

В большинстве постсоветских стран лидирует корейская и американская музыка, в частности Билли Айлиш и Леди Гаги. Причем популярностью пользуются не только новинки, но и синглы, вышедшие несколько месяцев назад. Местные исполнители практически нигде не пользуются спросом.

Эксперты связывают сокращение популярности российских музыкантов в постсоветских странах со снижением их редакционной поддержки на международных музыкальных сервисах. Кроме того, сказываются ограничения в концертной деятельности артистов.

По данным «МТС Музыки», артистом 2024 года стал Macan, выпустивший альбом «I AM» и несколько синглов, попавших в чарт стриминга. Звание самого популярного альбома досталось «Peekaboo» от Big Baby Tape и Aarne.