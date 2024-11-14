Конкурс «МИКС Россия — 2024» определил лучшие диджитал-проекты года

Технологии, креатив и инновации — именно они стали главными героями «МИКС Россия», который завершился подведением итогов и награждением победителей. Жюри, состоящее из более чем 50 признанных лидеров индустрии, отметило лучшие диджитал-проекты из 331 поданной заявки, которые ярче других проявили себя на рынке, предложив оригинальные идеи, неожиданные форматы и выдающиеся результаты. Церемония награждения прошла 13 ноября в рамках вечерней программы НРФ'8.

Статистика конкурса:

15 золотых;

39 серебряных;

41 бронзовая награда.

Гран-при в этом году получила работа новаторской маркетинг-группы Dinamica x D Innovate Group — Divan BOSS — «Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов».

Людмила Черных, CMO D Innovate Group: Самое главное, что дает участие в конкурсе, — это возможность взглянуть на свой проект со стороны. Изнутри многое кажется очевидными или не стоящим упоминания, но по итогам оценки мы понимаем, каких данных не хватило судьям, какие вопросы у них возникали. Часто, исходя из обратной связи, мы перерабатываем кейс: дополняем его информацией и расставляем акценты по-новому. В конечном счете это помогает убедительно представлять наши продукты и кейсы самым важным судьям — клиентам.

Все проекты демонстрируют новые подходы к взаимодействию с аудиторией и продвижению брендов, активно применяя искусственный интеллект, инновационные медиаканалы и инструменты геймификации.

Борис Омельницкий, президент АРИР и жюри конкурса «МИКС Россия»: Подводя итоги девятого конкурса цифровых коммуникаций «МИКС Россия», хочу обратить внимание на продолжающийся рост интереса участников рынка к возможностям оценить свое мастерство. На конкурс была заявлена 331 работа — это на 70 больше, чем в прошлом году. Возросло число экспертов, принявших участие в работе жюри. Увеличилось число конкурсных категорий. Конкурс стал зрелым инструментом для развития рынка.

Победители

MARKETING COMMUNICATIONS

Категория SOCIAL MEDIA

Social Media Campaign

Золото

Wink — Wink — Слово пацана. Кровь на асфальте

Серебро

«Михайлов и Партнеры» — «Яндекс» — Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций

«Восход» — EGIDA — Elax Relax

Social Media Strategy

Золото

«Виноу» — ООО «Скартел», Yota — Нативно и эффективно выстроили эмоциональную связь с зумерами. С Yota — можно!

Wink — Wink — Слово пацана. Кровь на асфальте

Messenger Advertising

Бронза

OMD AMS — «Магнит» (АО «Тандер») — Как «Магнит» повысил продажи на 20 п.п. за 36 часов

Nectarin — Global Functional Drinks — «Торнадо TG-канал»

Social Media Activations

Золото

VK — Yota — Можнопарк

Серебро

«Михайлов и Партнеры» — «Яндекс» — Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций

Easy Digital Agency — «Другое Дело» — Спецпроект «Другого Дела» с Русским музеем: как мы отправили 300 тыс. пользователей в культурно-образовательное приключение

«Восход» — EGIDA — Elax Relax

Re:evolution — «Другое Дело» — Нейропортал и Нейромерч Другого Дела

Бронза

«Сбер» — «Сбер» — Шагомарафон от «Сбера»

СберМаркетинг — «СберБизнес» — Как «СберБизнес» поздравил фрилансеров

— «СберБизнес» — Как «СберБизнес» поздравил фрилансеров Nectarin — METRO — Нейробар

Social Media for Non-profit

Золото

VK и «Бюро Объединенные партнеры» — АНО «Чистая Арктика» — Билет в Арктику

Категория DIGITAL MEDIA CAMPAIGNS

Media Strategy

Серебро

«Газпром нефть» — «Газпром нефть» — HR-бренды городов присутствия «Газпром нефти»

Awareness Campaign

Золото

Wink — Wink — Слово пацана. Кровь на асфальте

Серебро

Soda x D Innovate Group — Parents — Пивной каток

Бронза

«Яндекс» — «Яндекс Директ» — Как сделать промо на крупнейших матчах и потратить 1,1 копейку за просмотр: кейс «Яндекс Директа»

Digital Media Campaign

Серебро

VOVA family part of JAMI LUP — SELA — Мир SELA в Roblox + AR для коллекции детских футболок

— SELA — Мир SELA в Roblox + AR для коллекции детских футболок «СберМаркетинг» — «Сбер» — Звуки России

«Восход» — EGIDA — Elax Relax

Бронза

OMD AMS — «Магнит» (АО «Тандер») — Как «Магнит» повысил продажи на 20 п.п. за 36 часов

RODNYA Creative PR Studio — «Яндекс GO» — Видеть человека

New Media

Золото

Blacklight — Сервис «Тинькофф» «Топливо» — «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения «Тинькофф»

Серебро

i.com — «Дом.ру» — Как активировать аудиторию абонентов через Brandformance-кампанию в Telegram

Бронза

«Деливери» — HAVAL — Шопинг по-крупному

Brandformance Campaign

Серебро

Okkam Creative, Mera (by Okkam) — МТС — «Big-data как катализатор роста эффективности кампаний с блогерами»

Creative, Mera (by Okkam) — МТС — «Big-data как катализатор роста эффективности кампаний с блогерами» i.com — «Дом.ру» — Как активировать аудиторию абонентов через Brandformance-кампанию в Telegram

«Газпром нефть» — «Газпром нефть» — HR-бренды городов присутствия «Газпром нефти»

«Яндекс Реклама» и «Одиннадцать» — «Яндекс Директ» — Как бабушка и Никита показали, что «Яндекс Директ» приводит клиентов для бизнеса

Категория CAUSE CAMPAINGNS

Social Responsibility

Золото

emg и группа компаний Philin Philgood — АО «ФАРМИМЭКС» — Образовательно-информационная экосистема «Помощь редким»

Серебро

Медиаплатформа о еде Food.ru от Х5 Group — Кухня на ощупь

RODNYA Creative PR Studio — «Яндекс GO» — Видетьчеловека

Agenda Media Group — «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») — #невсеравно

Бронза

Авито — «Авито» — Авито х ЛизаАлерт: вместе найдем быстрее!

— «Авито» — Авито х ЛизаАлерт: вместе найдем быстрее! «СберМаркетинг» — «Сбер» — Кукушка. HR-сериал о подвигах сотрудников «СберБанка»

Future Communications — Фонд Хабенского — Благотворительный сборник Afterdark

Non-profit Campaign

Серебро

CRM Group — НКО DonorSearch (партнер проекта — онлайн-кинотеатр Premier) — Спецпроект к Национальному дню донора в России с участием российских актеров

Бронза

Future Communications — Фонд Хабенского — Благотворительный сборник Afterdark

TECHNOLOGIES

Категория TECH TOOLS

Best Use of Programmatic Advertising

Бронза

«Мобио» — «билайн» — Как привлечь и реактивировать более 300 тыс. пользователей в приложение за месяц при сложных KPI клиента?

«СберМаркетинг» — «Мегамаркет» — Как «Мегамаркет» ворвался в ТОП маркетплейсов

Best Use of Data

Золото

Dinamica x D Innovate Group — Divan BOSS — Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов

Серебро

Okkam Creative, Mera (by Okkam) — МТС — «Big-data как катализатор роста эффективности кампаний с блогерами»

i.com — «Дом.ру» — Как активировать аудиторию абонентов через Brandformance-кампанию в Telegram

MediaNation — Интернет-магазин «ВОИН» — Увеличили продажи на 25,7% для интернет-магазина «ВОИН» с помощью предиктивной аналитики и AI

Best Use of O2O

Бронза

OMD AMS — «Магнит» (АО «Тандер») — Как «Магнит» повысил продажи на 20 п.п. за 36 часов

Категория ADTECH & MARTECH

AdTech Campaign

Бронза

Dinamica x D Innovate Group — Divan BOSS — Кто здесь босс? Divan BOSS!

«СберМаркетинг» — «Сбер» — Кампания по привлечению молодых специалистов на стажировку «Скрытые таланты»

«Яндекс» «ПромоСтраницы» — «Яндекс Маркет» — Инновации «Яндекс Маркета»: как ИИ и большие данные помогают привлекать новых покупателей

Ecosystem Creation

Бронза

Mosaic — МТС — МТС Verse

AdTech Innovation

Серебро

Dinamica x D Innovate Group — Divan BOSS — Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов

Бронза

«СберМаркетинг» — «Сбер» — HR — Адаптация metaverse

AdTech Test&Learn Campaign

Золото

Dinamica x D Innovate Group — Divan BOSS — Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов

Категория STARTUPS & VENTURE

Best tech solution & platform

Серебро

BusinessBox — Mindboard для E-commerce/FMCG/Retail — Mindboard.com.ru — разработали сервис дашбордов и аналитики по CRM-маркетингу для CDP Mindbox

AI Technologies

Серебро

TEAMMATE — WINLINE — WINLINE AI — WIN BOT

Skillbox — «Сидоровы»: первый ситком по сценарию нейросети

Бронза

ТАСС — АО «РЖД» — 50 лет БАМу: стройка века в фотографиях

Nectarin — METRO — Нейробар

«Восход» — «Точка» — Бизнес звучит

CRAFT

Категория WEB-SITES

UX / UI

Серебро

Riverstart — Международный аэропорт Внуково — Новый сайт Международного аэропорта Внуково

Бронза

Only — «Главстрой» — «Новые академики» — сайт как дорогой архитектурный журнал

Mosaic — МТС — МТС Verse

«Сбер» — «Сбер» — SberCIB.ru

Touch Instinct — Михайловский театр — Сайт для Михайловского театра

Landing Page

Серебро

ONY — МТС — Бренд портал для цифровой экосистемы МТС

Бронза

Only — «Сбер Капитал» — 1864 — галерея премиальных резиденций

Категория MOBILE APPS

UX/UI Design

Бронза

red_mad_robot — World Class — Cоздание фитнес/lifestyle диджитал-экосистемы World Class

Категория VISUAL EFFECTS

Motion Graphics

Золото

Креативная студия «Яндекса» «7.47» — «Яндекс» — Новый «Яндекс Браузер»

Серебро

«Сбер» — «Сбер» — Новая реальность: XR в рекламе «Сбера»

«Восход» — «Махеевъ» («Эссен Продакшн АГ») — Вы тоже это чувствуете?

Mosaic — МТС — МТС Verse

Бронза

Студия Akademia — МТС — Иммерсивная комната МТС

«Трубная Металлургическая Компания» — «Трубная Металлургическая Компания» — Мир ТМК

CREATIVE USE

Категория CREATIVE TOOLS

Best Use of Viral Advertising

Золото

Soda x D Innovate Group — Parents — Пивной каток

Серебро

«Михайлов и Партнеры» — «Союзмультфильм» — Лудлвилль — мой юбимый муйтик

Бронза

«Михайлов и Партнеры» — «Яндекс» — Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций

UM ( АДВ ), GG — OPPO — OPPO Find N2 Flip: в ТОП-10 рейтингов за один флип

Best Use of Digital Video Advertising

Серебро

Blacklight — Сервис «Тинькофф» «Топливо» — «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения «Тинькофф»

Бронза

«Яндекс Реклама» и «Одиннадцать» — «Яндекс Директ» — Как бабушка и Никита показали, что «Яндекс Директ» приводит клиентов для бизнеса

Best Use of Digital Audio Advertising

Золото

Креативная студия «Яндекса» «7.47» — «Яндекс» — Песни

Best Use of Gaming

Серебро

TEAMMATE — WINLINE — WINLINE AI — WIN BOT

Best Use of Influencer Marketing

Серебро

«Яндекс Реклама» и «Одиннадцать» — «Яндекс Директ» — Как бабушка и Никита показали, что «Яндекс Директ» приводит клиентов для бизнеса

Бронза

Blacklight — Сервис «Тинькофф» «Топливо» — «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения «Тинькофф»

«Долями» — YouTube-шоу «Дом Долями»

Best Collaboration

Бронза

Mosaic — МТС — МТС 30 лет — Дело в шапке

Innovative Creative Technologies

Золото

«СберМаркетинг» — «Сбер» — Звуки России

Серебро

Skillbox — «Сидоровы»: первый ситком по сценарию нейросети

Бронза

«Восход» — «Точка» — Бизнес звучит

Категория CONTENT

Best Use of Native Advertising

Бронза

«Михайлов и Партнеры» — «Яндекс» — Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций

Best Use of Branded Content

Золото

MASS DELUSION — Lamoda — Bakehouse — КРАСИВО

Серебро

«Громкие рыбы» — «Тинькофф» и КХЛ — Сериал Леонид Лассо в приложении «Тинькофф»

Blacklight — Сервис «Тинькофф» «Топливо» — «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения «Тинькофф»

Бронза

Zebra Hero — S7 — Путешествуйте к себе

Специальные награды конкурса

В этом году в конкурсе утвердили специальную номинацию Team of the Year. Эту награду получает лучшая команда, наиболее успешно применившая диджитал-решения в рекламе в течение года и активно способствующая развитию рекламных технологий в России.

Командой года по версии «МИКС Россия» стала Dinamica x D Innovate Group.

Победители конкурса «МИКС Россия 2024» задали высокую планку и подчеркнули, что диджитал-коммуникации — это ключевой элемент успешного бизнеса, который открывает новые возможности для креативного и технологического роста.

Работы победителей доступны на официальном сайте.

О конкурсе «МИКС Россия»

Конкурс проводится с 2015 года под эгидой АРИР и направлен на поддержку и развитие лучших практик диджитал-коммуникаций в России. Ежегодно он отмечает проекты, задающие стандарты отрасли и демонстрирующие прорывные решения, повышая конкурентоспособность российских брендов и агентств на цифровом рынке.