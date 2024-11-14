Конкурс «МИКС Россия — 2024» определил лучшие диджитал-проекты года

Технологии, креатив и инновации — именно они стали главными героями «МИКС Россия», который завершился подведением итогов и награждением победителей. Жюри, состоящее из более чем 50 признанных лидеров индустрии, отметило лучшие диджитал-проекты из 331 поданной заявки, которые ярче других проявили себя на рынке, предложив оригинальные идеи, неожиданные форматы и выдающиеся результаты. Церемония награждения прошла 13 ноября в рамках вечерней программы НРФ'8.
Статистика конкурса:
- 15 золотых;
- 39 серебряных;
- 41 бронзовая награда.
Гран-при в этом году получила работа новаторской маркетинг-группы Dinamica x D Innovate Group — Divan BOSS — «Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов».
Людмила Черных, CMO D Innovate Group:
Самое главное, что дает участие в конкурсе, — это возможность взглянуть на свой проект со стороны. Изнутри многое кажется очевидными или не стоящим упоминания, но по итогам оценки мы понимаем, каких данных не хватило судьям, какие вопросы у них возникали. Часто, исходя из обратной связи, мы перерабатываем кейс: дополняем его информацией и расставляем акценты по-новому. В конечном счете это помогает убедительно представлять наши продукты и кейсы самым важным судьям — клиентам.
Все проекты демонстрируют новые подходы к взаимодействию с аудиторией и продвижению брендов, активно применяя искусственный интеллект, инновационные медиаканалы и инструменты геймификации.
Борис Омельницкий, президент АРИР и жюри конкурса «МИКС Россия»:
Подводя итоги девятого конкурса цифровых коммуникаций «МИКС Россия», хочу обратить внимание на продолжающийся рост интереса участников рынка к возможностям оценить свое мастерство. На конкурс была заявлена 331 работа — это на 70 больше, чем в прошлом году. Возросло число экспертов, принявших участие в работе жюри. Увеличилось число конкурсных категорий. Конкурс стал зрелым инструментом для развития рынка.
Победители
MARKETING COMMUNICATIONS
Категория SOCIAL MEDIA
Social Media Campaign
Золото
- Wink — Wink — Слово пацана. Кровь на асфальте
Серебро
- «Михайлов и Партнеры» — «Яндекс» — Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций
- «Восход» — EGIDA — Elax Relax
Social Media Strategy
Золото
- «Виноу» — ООО «Скартел», Yota — Нативно и эффективно выстроили эмоциональную связь с зумерами. С Yota — можно!
- Wink — Wink — Слово пацана. Кровь на асфальте
Messenger Advertising
Бронза
- OMD AMS — «Магнит» (АО «Тандер») — Как «Магнит» повысил продажи на 20 п.п. за 36 часов
- Nectarin — Global Functional Drinks — «Торнадо TG-канал»
Social Media Activations
Золото
- VK — Yota — Можнопарк
Серебро
- «Михайлов и Партнеры» — «Яндекс» — Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций
- Easy Digital Agency — «Другое Дело» — Спецпроект «Другого Дела» с Русским музеем: как мы отправили 300 тыс. пользователей в культурно-образовательное приключение
- «Восход» — EGIDA — Elax Relax
- Re:evolution — «Другое Дело» — Нейропортал и Нейромерч Другого Дела
Бронза
- «Сбер» — «Сбер» — Шагомарафон от «Сбера»
- СберМаркетинг — «СберБизнес» — Как «СберБизнес» поздравил фрилансеров
- Nectarin — METRO — Нейробар
Social Media for Non-profit
Золото
- VK и «Бюро Объединенные партнеры» — АНО «Чистая Арктика» — Билет в Арктику
Категория DIGITAL MEDIA CAMPAIGNS
Media Strategy
Серебро
- «Газпром нефть» — «Газпром нефть» — HR-бренды городов присутствия «Газпром нефти»
Awareness Campaign
Золото
- Wink — Wink — Слово пацана. Кровь на асфальте
Серебро
- Soda x D Innovate Group — Parents — Пивной каток
Бронза
- «Яндекс» — «Яндекс Директ» — Как сделать промо на крупнейших матчах и потратить 1,1 копейку за просмотр: кейс «Яндекс Директа»
Digital Media Campaign
Серебро
- VOVA family part of JAMI LUP — SELA — Мир SELA в Roblox + AR для коллекции детских футболок
- «СберМаркетинг» — «Сбер» — Звуки России
- «Восход» — EGIDA — Elax Relax
Бронза
- OMD AMS — «Магнит» (АО «Тандер») — Как «Магнит» повысил продажи на 20 п.п. за 36 часов
- RODNYA Creative PR Studio — «Яндекс GO» — Видеть человека
New Media
Золото
- Blacklight — Сервис «Тинькофф» «Топливо» — «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения «Тинькофф»
Серебро
- i.com — «Дом.ру» — Как активировать аудиторию абонентов через Brandformance-кампанию в Telegram
Бронза
- «Деливери» — HAVAL — Шопинг по-крупному
Brandformance Campaign
Серебро
- Okkam Creative, Mera (by Okkam) — МТС — «Big-data как катализатор роста эффективности кампаний с блогерами»
- i.com — «Дом.ру» — Как активировать аудиторию абонентов через Brandformance-кампанию в Telegram
- «Газпром нефть» — «Газпром нефть» — HR-бренды городов присутствия «Газпром нефти»
- «Яндекс Реклама» и «Одиннадцать» — «Яндекс Директ» — Как бабушка и Никита показали, что «Яндекс Директ» приводит клиентов для бизнеса
Категория CAUSE CAMPAINGNS
Social Responsibility
Золото
- emg и группа компаний Philin Philgood — АО «ФАРМИМЭКС» — Образовательно-информационная экосистема «Помощь редким»
Серебро
- Медиаплатформа о еде Food.ru от Х5 Group — Кухня на ощупь
- RODNYA Creative PR Studio — «Яндекс GO» — Видетьчеловека
- Agenda Media Group — «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») — #невсеравно
Бронза
- Авито — «Авито» — Авито х ЛизаАлерт: вместе найдем быстрее!
- «СберМаркетинг» — «Сбер» — Кукушка. HR-сериал о подвигах сотрудников «СберБанка»
- Future Communications — Фонд Хабенского — Благотворительный сборник Afterdark
Non-profit Campaign
Серебро
- CRM Group — НКО DonorSearch (партнер проекта — онлайн-кинотеатр Premier) — Спецпроект к Национальному дню донора в России с участием российских актеров
Бронза
- Future Communications — Фонд Хабенского — Благотворительный сборник Afterdark
TECHNOLOGIES
Категория TECH TOOLS
Best Use of Programmatic Advertising
Бронза
- «Мобио» — «билайн» — Как привлечь и реактивировать более 300 тыс. пользователей в приложение за месяц при сложных KPI клиента?
- «СберМаркетинг» — «Мегамаркет» — Как «Мегамаркет» ворвался в ТОП маркетплейсов
Best Use of Data
Золото
- Dinamica x D Innovate Group — Divan BOSS — Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов
Серебро
- Okkam Creative, Mera (by Okkam) — МТС — «Big-data как катализатор роста эффективности кампаний с блогерами»
- i.com — «Дом.ру» — Как активировать аудиторию абонентов через Brandformance-кампанию в Telegram
- MediaNation — Интернет-магазин «ВОИН» — Увеличили продажи на 25,7% для интернет-магазина «ВОИН» с помощью предиктивной аналитики и AI
Best Use of O2O
Бронза
- OMD AMS — «Магнит» (АО «Тандер») — Как «Магнит» повысил продажи на 20 п.п. за 36 часов
Категория ADTECH & MARTECH
AdTech Campaign
Бронза
- Dinamica x D Innovate Group — Divan BOSS — Кто здесь босс? Divan BOSS!
- «СберМаркетинг» — «Сбер» — Кампания по привлечению молодых специалистов на стажировку «Скрытые таланты»
- «Яндекс» «ПромоСтраницы» — «Яндекс Маркет» — Инновации «Яндекс Маркета»: как ИИ и большие данные помогают привлекать новых покупателей
Ecosystem Creation
Бронза
- Mosaic — МТС — МТС Verse
AdTech Innovation
Серебро
- Dinamica x D Innovate Group — Divan BOSS — Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов
Бронза
- «СберМаркетинг» — «Сбер» — HR — Адаптация metaverse
AdTech Test&Learn Campaign
Золото
- Dinamica x D Innovate Group — Divan BOSS — Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов
Категория STARTUPS & VENTURE
Best tech solution & platform
Серебро
- BusinessBox — Mindboard для E-commerce/FMCG/Retail — Mindboard.com.ru — разработали сервис дашбордов и аналитики по CRM-маркетингу для CDP Mindbox
AI Technologies
Серебро
- TEAMMATE — WINLINE — WINLINE AI — WIN BOT
- Skillbox — «Сидоровы»: первый ситком по сценарию нейросети
Бронза
- ТАСС — АО «РЖД» — 50 лет БАМу: стройка века в фотографиях
- Nectarin — METRO — Нейробар
- «Восход» — «Точка» — Бизнес звучит
CRAFT
Категория WEB-SITES
UX / UI
Серебро
- Riverstart — Международный аэропорт Внуково — Новый сайт Международного аэропорта Внуково
Бронза
- Only — «Главстрой» — «Новые академики» — сайт как дорогой архитектурный журнал
- Mosaic — МТС — МТС Verse
- «Сбер» — «Сбер» — SberCIB.ru
- Touch Instinct — Михайловский театр — Сайт для Михайловского театра
Landing Page
Серебро
- ONY — МТС — Бренд портал для цифровой экосистемы МТС
Бронза
- Only — «Сбер Капитал» — 1864 — галерея премиальных резиденций
Категория MOBILE APPS
UX/UI Design
Бронза
- red_mad_robot — World Class — Cоздание фитнес/lifestyle диджитал-экосистемы World Class
Категория VISUAL EFFECTS
Motion Graphics
Золото
- Креативная студия «Яндекса» «7.47» — «Яндекс» — Новый «Яндекс Браузер»
Серебро
- «Сбер» — «Сбер» — Новая реальность: XR в рекламе «Сбера»
- «Восход» — «Махеевъ» («Эссен Продакшн АГ») — Вы тоже это чувствуете?
- Mosaic — МТС — МТС Verse
Бронза
- Студия Akademia — МТС — Иммерсивная комната МТС
- «Трубная Металлургическая Компания» — «Трубная Металлургическая Компания» — Мир ТМК
CREATIVE USE
Категория CREATIVE TOOLS
Best Use of Viral Advertising
Золото
- Soda x D Innovate Group — Parents — Пивной каток
Серебро
- «Михайлов и Партнеры» — «Союзмультфильм» — Лудлвилль — мой юбимый муйтик
Бронза
- «Михайлов и Партнеры» — «Яндекс» — Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций
- UM ( АДВ ), GG — OPPO — OPPO Find N2 Flip: в ТОП-10 рейтингов за один флип
Best Use of Digital Video Advertising
Серебро
- Blacklight — Сервис «Тинькофф» «Топливо» — «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения «Тинькофф»
Бронза
- «Яндекс Реклама» и «Одиннадцать» — «Яндекс Директ» — Как бабушка и Никита показали, что «Яндекс Директ» приводит клиентов для бизнеса
Best Use of Digital Audio Advertising
Золото
- Креативная студия «Яндекса» «7.47» — «Яндекс» — Песни
Best Use of Gaming
Серебро
- TEAMMATE — WINLINE — WINLINE AI — WIN BOT
Best Use of Influencer Marketing
Серебро
- «Яндекс Реклама» и «Одиннадцать» — «Яндекс Директ» — Как бабушка и Никита показали, что «Яндекс Директ» приводит клиентов для бизнеса
Бронза
- Blacklight — Сервис «Тинькофф» «Топливо» — «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения «Тинькофф»
- «Долями» — YouTube-шоу «Дом Долями»
Best Collaboration
Бронза
- Mosaic — МТС — МТС 30 лет — Дело в шапке
Innovative Creative Technologies
Золото
- «СберМаркетинг» — «Сбер» — Звуки России
Серебро
- Skillbox — «Сидоровы»: первый ситком по сценарию нейросети
Бронза
- «Восход» — «Точка» — Бизнес звучит
Категория CONTENT
Best Use of Native Advertising
Бронза
- «Михайлов и Партнеры» — «Яндекс» — Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций
Best Use of Branded Content
Золото
- MASS DELUSION — Lamoda — Bakehouse — КРАСИВО
Серебро
- «Громкие рыбы» — «Тинькофф» и КХЛ — Сериал Леонид Лассо в приложении «Тинькофф»
- Blacklight — Сервис «Тинькофф» «Топливо» — «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения «Тинькофф»
Бронза
- Zebra Hero — S7 — Путешествуйте к себе
Специальные награды конкурса
В этом году в конкурсе утвердили специальную номинацию Team of the Year. Эту награду получает лучшая команда, наиболее успешно применившая диджитал-решения в рекламе в течение года и активно способствующая развитию рекламных технологий в России.
Командой года по версии «МИКС Россия» стала Dinamica x D Innovate Group.
Победители конкурса «МИКС Россия 2024» задали высокую планку и подчеркнули, что диджитал-коммуникации — это ключевой элемент успешного бизнеса, который открывает новые возможности для креативного и технологического роста.
Работы победителей доступны на официальном сайте.
О конкурсе «МИКС Россия»
Конкурс проводится с 2015 года под эгидой АРИР и направлен на поддержку и развитие лучших практик диджитал-коммуникаций в России. Ежегодно он отмечает проекты, задающие стандарты отрасли и демонстрирующие прорывные решения, повышая конкурентоспособность российских брендов и агентств на цифровом рынке.