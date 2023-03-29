18 апреля «Яндекс Маркет» проведёт конференцию о рекламе в e-com и foodtech

18 апреля состоится первая большая конференция от «Яндекс Маркета» о рекламе в e-com и foodtech «Сфера продвижения». Ведущие эксперты «Маркета», «Еды» и «Рекламы» расскажут о том, как создают единую платформу продвижения на базе сервисов «Яндекса».
Участники конференции увидят, как с помощью инструментов маркетплейса получить большой трафик, превратить его в продажи и усилить собственный бренд. Узнают, каких результатов достигают небольшие магазины и крупные бренды от продвижения на «Маркете», а также какие тренды определяют будущее рекламы в e-com и какое место в этом будущем могут занять сервисы «Яндекса».
Что ждёт участников конференции:
- анонсы и запуски новых инструментов;
- прикладные кейсы магазинов и ресторанов;
- дискуссии с продавцами, производителями, блогерами и представителями рекламных агентств;
- нетворкинг с экспертами в e-com продвижении;
- лайфхаки и чек-листы с полезными инструментами для продвижения товаров и бренда;
- обсуждение, как мультиплатформенные сервисы меняют рынок.
Спикеры «Сферы продвижения»:
- Даниил Шулейко, глава бизнес-группы e-com и ridetech «Яндекса».
- Александр Пьянов, руководитель B2B направления в «Яндекс Маркете».
- Роман Маресов, руководитель сервисов «Яндекс Еда» и Delivery Club.
- Александр Барсуков, руководитель маркетинга Domino’s Pizza.
- Алексей Петров, руководитель службы NLP технологий «Яндекса».
- Екатерина Звонкова, коммерческий директор «Яндекс Маркета».
- Алексей Ворожейкин, руководитель отдела продаж «Яндекса».
Бесплатная конференция пройдёт 18 апреля в 10:00 офлайн в концертном зале «Академия» в Москве, но посмотреть её можно будет и онлайн. Участникам, которые придут на площадку, вручат подарки, а ещё — будут секретный гость и фуршет. Регистрация доступна на официальном сайте.