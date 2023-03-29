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18+
29.03.2023 в 14:42

18 апреля «Яндекс Маркет» проведёт конференцию о рекламе в e-com и foodtech

«Сфера продвижения» пройдёт онлайн и офлайн в концертном зале «Академия» в Москве

18 апреля состоится первая большая конференция от «Яндекс Маркета» о рекламе в e-com и foodtech «Сфера продвижения». Ведущие эксперты «Маркета», «Еды» и «Рекламы» расскажут о том, как создают единую платформу продвижения на базе сервисов «Яндекса».

Участники конференции увидят, как с помощью инструментов маркетплейса получить большой трафик, превратить его в продажи и усилить собственный бренд. Узнают, каких результатов достигают небольшие магазины и крупные бренды от продвижения на «Маркете», а также какие тренды определяют будущее рекламы в e-com и какое место в этом будущем могут занять сервисы «Яндекса».

Что ждёт участников конференции:

  • анонсы и запуски новых инструментов;
  • прикладные кейсы магазинов и ресторанов;
  • дискуссии с продавцами, производителями, блогерами и представителями рекламных агентств;
  • нетворкинг с экспертами в e-com продвижении;
  • лайфхаки и чек-листы с полезными инструментами для продвижения товаров и бренда;
  • обсуждение, как мультиплатформенные сервисы меняют рынок.

Спикеры «Сферы продвижения»:

  • Даниил Шулейко, глава бизнес-группы e-com и ridetech «Яндекса».
  • Александр Пьянов, руководитель B2B направления в «Яндекс Маркете».
  • Роман Маресов, руководитель сервисов «Яндекс Еда» и Delivery Club.
  • Александр Барсуков, руководитель маркетинга Domino’s Pizza.
  • Алексей Петров, руководитель службы NLP технологий «Яндекса».
  • Екатерина Звонкова, коммерческий директор «Яндекс Маркета».
  • Алексей Ворожейкин, руководитель отдела продаж «Яндекса».

Бесплатная конференция пройдёт 18 апреля в 10:00 офлайн в концертном зале «Академия» в Москве, но посмотреть её можно будет и онлайн. Участникам, которые придут на площадку, вручат подарки, а ещё — будут секретный гость и фуршет. Регистрация доступна на официальном сайте.

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