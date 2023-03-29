18 апреля «Яндекс Маркет» проведёт конференцию о рекламе в e-com и foodtech

18 апреля состоится первая большая конференция от «Яндекс Маркета» о рекламе в e-com и foodtech «Сфера продвижения». Ведущие эксперты «Маркета», «Еды» и «Рекламы» расскажут о том, как создают единую платформу продвижения на базе сервисов «Яндекса».

Участники конференции увидят, как с помощью инструментов маркетплейса получить большой трафик, превратить его в продажи и усилить собственный бренд. Узнают, каких результатов достигают небольшие магазины и крупные бренды от продвижения на «Маркете», а также какие тренды определяют будущее рекламы в e-com и какое место в этом будущем могут занять сервисы «Яндекса».

Что ждёт участников конференции:

анонсы и запуски новых инструментов;

прикладные кейсы магазинов и ресторанов;

дискуссии с продавцами, производителями, блогерами и представителями рекламных агентств;

нетворкинг с экспертами в e-com продвижении;

лайфхаки и чек-листы с полезными инструментами для продвижения товаров и бренда;

обсуждение, как мультиплатформенные сервисы меняют рынок.

Спикеры «Сферы продвижения»:

Даниил Шулейко, глава бизнес-группы e-com и ridetech «Яндекса».

Александр Пьянов, руководитель B2B направления в «Яндекс Маркете».

Роман Маресов, руководитель сервисов «Яндекс Еда» и Delivery Club.

Александр Барсуков, руководитель маркетинга Domino’s Pizza.

Алексей Петров, руководитель службы NLP технологий «Яндекса».

Екатерина Звонкова, коммерческий директор «Яндекс Маркета».

Алексей Ворожейкин, руководитель отдела продаж «Яндекса».

Бесплатная конференция пройдёт 18 апреля в 10:00 офлайн в концертном зале «Академия» в Москве, но посмотреть её можно будет и онлайн. Участникам, которые придут на площадку, вручат подарки, а ещё — будут секретный гость и фуршет. Регистрация доступна на официальном сайте.