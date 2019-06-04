Конференция Publicis Media: TRUST, TALENT & TRANSFORMATION — три «T» для роста бизнеса компаний

Одна из крупнейших коммуникационных групп России и мира Publicis Groupe продолжает традицию ежегодных конференций для своих клиентов и партнеров. 7 июня темой мероприятия, которое пройдет в Цифровом деловом пространстве на Покровке, станут ценности Publicis Media: Trust. Talent. Transformation.

Известные писатели, ученые, представители рекламодателей и партнеров, а также эксперты группы расскажут и продемонстрируют на примерах, как трансформируются различные категории и индустрии, что за этим стоит и как побеждать в изменяющемся мире.

Сергей Белоглазов, Chairman Publicis Groupe в России: В этом году мы решили отойти от традиционного формата наших предыдущих конференций (на них мы концентрировались на обзоре происходящего в рекламном мире), и поговорить о понятиях, которые, будучи вечными в своей основе, сегодня существенно изменяются, и эти изменения оказывают кардинальное влияние на развитие рекламной индустрия и бизнеса наших клиентов. Trust, Talent и Transformation станут ключевыми темами конференции. Publicis Media построена на этих ценностях, и мы видим их растущую важность в условиях быстро меняющегося мира.

Откроет конференцию лекция Николая Хлопова, основателя и генерального директора The Algorithm Trend-Driven & Insight Consultancy, посвященная девяти совершенно новым точкам трансформации бизнес-стратегии, которые существенно меняют вектор развития многих традиционных подходов к исследованиям рынка и аудитории.

В открывающей части, Trust, будет говориться о том, как в мире, где практически нет ничего постоянного, меняется понятие доверия, самой ценной и хрупкой вещи на свете. Спикеры обсудят, как меняется доверие в контексте борьбы за конфиденциальность персональных данных, кому доверяют сегодня потребители и есть ли разница между доверием и лояльностью к брендам в мире скидок и спецпредложений. Среди спикеров — писатель Дмитрий Быков, представители Publicis Media, Google, Players и блогер Влад А4.

Во второй части, Talent, будет рассказано, как четвёртая промышленная революция влияет на изменения талантов в современной мире, и про возникающий конфликт поколений между «кнопочными» и «интерфейсными» людьми. Спикеры: Евгения Шамис, основатель проекта «Теория поколений в России», Владислав Тютюников, директор по визуальным коммуникациям Rambler Group.

В части Transformation гости узнают о биологической природе трансформации и увидят ее влияние на конкретных примерах; послушают, как развивается онлайн-ритейл и спортивный маркетинг, а также то, как меняется рынок видеорекламы в России. Среди спикеров — Илья Колмановский, российский ученый, кандидат биологических наук; представители Ozon, Virtus.pro, Publicis Media, IMHO , GPMD, Mail.ru Group, «Эверест» и РБК.

Подробная программа конференции Trust. Talent. Transformation доступна на сайте.

Publicis Media — один из четырех хабов рекламно-коммуникационного холдинга Publicis Groupe, наряду с Publicis Communications, Publicis.Sapient и Publicis Healthcare. Присутствуя в 100 странах, Publicis Media объединяет более 20 тысяч сотрудников по всему миру. На глобальном уровне Publicis Media возглавляет Стив Кинг.

В России хаб представлен четырьмя глобальными медийными агентствами — Starcom, Zenith, Spark Foundry, Performics и российским агентством Starlink. Развитие агентств поддерживают семь глобальных практик с акцентом на digital и data, а также на эффективность и развитие бизнеса клиентов.