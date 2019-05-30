Конференция «Дизайн упаковки: как потребитель меняет ваш бизнес» пройдет 20 июня на RosUpack

24-я международная выставка упаковочной индустрии RosUpack приглашает на конференцию «Дизайн упаковки: как потребитель меняет ваш бизнес», которая пройдет 20 июня 2019 года и соберет ведущих экспертов по маркетингу и брендингу из России и Европы.

В рамках конференции эксперты обсудят:

как современные мегатренды влияют на дизайн упаковки и взаимоотношения брендов с потребителями

как создать продающую упаковку и выстроить долгосрочные отношения с конечным пользователем

какие характеристики дизайна упаковки помогут ей попасть на полку в магазине

В конференции примут участие топ-менеджеры из ведущих брендинговых агентств и компаний-производителей упаковки: Depot, Getbrand , DDVB , Tetra Pak, Mildberry и другие.

Ключевыми спикерами конференции станут:

В рамках конференции запланировано три сессии:

Международная панельная дискуссия «Мегатренды под прицелом: будущее уже наступило», где каждый из приглашенных экспертов представит свою визионерскую позицию по отношению к одному из мегатрендов: урбанизация, диджитализация, персонализация, экологичность, стартапы и корпорации — и их влиянию на процесс создания дизайна упаковки

Экспертная беседа: «Создание продающей упаковки от, А до Я: как избежать факапов на всех этапах и получить долгосрочный маркетинговый результат», где в формате живого общения ведущие российские дизайнеры, маркетологи и эксперты по брендингу обсудят особенности продающей упаковки, расскажут о кейсах — удачных и не очень, и предложат посетителям рецепты создания упаковки, которая будет иметь долгосрочный маркетинговый результат

Профессиональное ток-шоу «Упаковка. Честный разбор», в рамках которого специалист по брендингу, юрист в сфере брендов, представитель ритейла и фотограф проведут профессиональный обзор образцов упаковок в LIVE-режиме.

Интерактивный формат каждой из трех сессий позволит подробно разобрать и доступно преподнести слушателям основные тенденции в дизайне упаковки, а посетителям — задать вопросы напрямую экспертам.

Конференция «Дизайн упаковки: как потребитель меняет ваш бизнес» — это часть деловой программы 24-й международной выставки упаковочной индустрии RosUpack, которая традиционно представляет комплексный взгляд на индустрию упаковки.

18−21 июня не забудьте также посетить конференции:

«Технологические инновации в упаковке: от идеи до реализации»

«Экологичная упаковка и ответственное потребление»

Анастасия Третьякова, креативный директор Depot branding agency: RosUpack — неординарное по масштабу и ценности мероприятие. Несмотря на, казалось бы, узкую специализацию, оно охватывает множество важных тем. Ведь дизайн упаковки, в широком понимании, определяет эстетику окружающего нас мира, наш комфорт и образ жизни, экологическое благополучие. И, в определенной степени, будущее нашей цивилизации. Как бы пафосно это не звучало, именно в этом глобальный смысл ежедневной работы всех участников мероприятия.

Для меня большая честь быть в этом году членом жюри конкурса и спикером конференции RosUpack. Depot branding agency является членом Европейской ассоциации дизайна упаковки, Глобального брендингового альянса и Ассоциации брендинговых компаний России. Как следствие, мы посещаем множество различных мероприятий, как в России, так и за рубежом. Однако RosUpack — особенное и очень ценное для нас событие.

Выставка RosUpack это:

653 компании из 34 стран мира

19 654 специалиста из 78 регионов России и 53 стран мира

1800 делегатов деловой программы

Посещение всех мероприятий деловой программы бесплатно по электронному билету на выставку — http://www.rosupack.com/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx

Подробнее о мероприятиях деловой программы — http://www.rosupack.com/ru-RU/business-programme/landing.aspx