Кондитерская фабрика отсудила у «Союзмультфильма» право на желе с Буратино

Суд частично поддержал позицию ОАО «Сладонеж» в споре с «Союзмультфильм» за товарный знак с изображением Буратино. Суд признал отсутствие доказательств использования товарного знака ответчиком в части некоторых классов МКТУ.

Кондитерская фабрика «Сладонеж» обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака с изображением Буратино, принадлежащего АО «Киностудия «Союзмультфильм», в отношении части товаров 29-го и 35-го классов МКТУ. Истец утверждает, что ответчик не использует спорный товарный знак в соответствующих категориях в течение последних трех лет.

«Союзмультфильм» владеет авторскими и исключительными правами на товарный знак с изображением персонажа «Буратино». Однако «Сладонеж» также производит и реализует широкий ассортимент кондитерских товаров с использованием изображения героя, права на которое зарегистрировано в Роспатенте. В частности, выпускает конфеты из серии «Герои сказок».

Ответчик возражал против иска, указывая, что прекращение охраны знака введет потребителей в заблуждение. Однако суд счел истца заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении части товаров 29-го класса (фрукты, желе, молоко сгущенное и др.), поскольку «Сладонеж» доказала деятельность в производстве таких товаров. Суд также учел, что ответчик не доказал использование спорного товарного знака в отношении данных товаров в последние три года.

Исковые требования по досрочному прекращению охраны товарного знака удовлетворены судом частично — в отношении товаров 29-го класса, связанных с фруктовыми и молочными продуктами. В остальной части, касающейся молочных коктейлей и услуг 35-го класса, иск удовлетворен не был из-за отсутствия доказательств.

