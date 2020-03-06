Новая встреча медиаклуба Sostav состоится 20-22 марта в «Конаково River Club»

Sostav продолжает серию закрытых бизнес-встреч в рамках медиаклуба. С 20 по 22 марта представители российского рекламного рынка смогут не только поговорить о бизнесе, но и насыщенно провести выходные.

Идея запустить офлайн-проект закрытого типа появилась в 2019 — накануне 20-летнего юбилея Sostav. Тогда, в рамках одной встречи объединившись с Forbes, Sostav создал закрытый клуб для лидеров индустрии.

Медиаклуб прошел в конце апреля. На нем эксперты медиабизнеса обсудили с гостями клуба, как симбиоз бренда с медиа помогает эффективно решать маркетинговые задачи и достигать финансовых KPI, а также стратегии работы в меняющихся условиях медиапотребления.

Спустя год встречу было решено повторить. Организаторы сдержали свое обещание — проводить мероприятие в разных форматах, поэтому новый медиаклуб пройдет в загородном отеле «Конаково River Club» и будет длиться не один вечер, а три дня.

На вопрос «Что там будет?» есть простой ответ: серьезные разговоры и серьезные игры. Помимо деловых встреч, члены клуба смогут поучаствовать в регби-тренировках, покататься на квадроциклах и насладиться вечерним барбекю.

Не так давно в Конаково состоялся и первый регби-кэмп выходного дня, организованный РК ЦСКА — площадка стала уже традиционным местом для элитных закрытых мероприятий. Участие в регби-кэмпе приняли и представители рекламного бизнеса, например, топ-менеджеры «Восток-Медиа» и Public Totem.

Sostav Mediaclub состоится при поддержке «Почты России», АКАР, «Восток-Медиа» и РК ЦСКА.