Налоговая служба приостановила операции по счетам вице-президента Telegram

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского. Ограничения наложены на денежные средства предпринимателя в трех банках, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства.

Причиной блокировки счетов Перекопского стало непредоставление налоговой декларации, а также неисполнение требования об уплате задолженности.

Компаньон основателя Telegram Павла Дурова, Илья Перекопский, ранее числился учредителем в ООО «Погребок у Докичева» и ООО «Орден магических технологий». По данным Rusprofile, обе компании ликвидированы — в 2014-м и 2019 году соответственно.

Также Перескопский был соучредителем ООО «Дуров» вместе с Павлом Дуровым. Компания ликвидирована в 2012 году, долгов перед налоговой у нее нет.

На этой неделе издание Politico со ссылкой на французский административный документ утверждало, что Перекопский упоминается в материалах по делу братьев Дуровых. Однако нет данных, выдан ли ордер на его арест.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. 28 августа суд в Париже обвинил бизнесмена в шести правонарушениях, включая отказ сотрудничать с властями, соучастие в распространении детской порнографии, сбыт наркотиков и мошенничество в составе организованной группы.

После этого Дурова отпустили под залог в 5 млн евро и взяли под судебный надзор. Ему запрещено покидать Францию, дважды в неделю он обязан являться в полицейский участок.