Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.03.2026 в 18:31

Компания Воложа заключила контракт с Meta*

Стоимость нового соглашения по ИИ-инфраструктуре оценивается в 27 млрд долларов

Компания Nebius Group заключила долгосрочное соглашение с корпорацией Meta* о поставках инфраструктуры для систем искусственного интеллекта. Общий объем контракта оценивается примерно в 27 млрд долларов.

Согласно условиям пятилетнего договора, Nebius предоставит выделенные вычислительные мощности на сумму 12 млрд долларов в нескольких локациях, используя одну из первых крупномасштабных платформ NVIDIA Vera Rubin. Поставки мощностей планируется начать в начале 2027 года. Основатель и генеральный директор Nebius Аркадий Волож охарактеризовал партнерство важным.

Ранее сообщалось, что Nebius Group вложит около 270 млн долларов в создание инфраструктуры для ИИ в Великобритании.

*Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России

Аркадий Волож AI ИИ Nebius Group
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.