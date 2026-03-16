Компания Воложа заключила контракт с Meta*

Компания Nebius Group заключила долгосрочное соглашение с корпорацией Meta* о поставках инфраструктуры для систем искусственного интеллекта. Общий объем контракта оценивается примерно в 27 млрд долларов.

Согласно условиям пятилетнего договора, Nebius предоставит выделенные вычислительные мощности на сумму 12 млрд долларов в нескольких локациях, используя одну из первых крупномасштабных платформ NVIDIA Vera Rubin. Поставки мощностей планируется начать в начале 2027 года. Основатель и генеральный директор Nebius Аркадий Волож охарактеризовал партнерство важным.

Ранее сообщалось, что Nebius Group вложит около 270 млн долларов в создание инфраструктуры для ИИ в Великобритании.

*Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России