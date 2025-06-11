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11.06.2025 в 06:10

Компания Воложа вложится в развитие ИИ

Nebius Group инвестирует в запуск нового ИИ-кластера в Великобритании

Нидерландская Nebius Group (бывший Yandex NV), возглавляемая сооснователем «Яндекса» Аркадием Воложем, объявила о начале крупной инвестиционной кампании. В рамках своих планов компания инвестирует около $270 млн в создание в Великобритании современных центров обработки данных, ориентированных на развитие искусственного интеллекта, сообщает The Telegraph.

Эти центры призваны стать ключевыми узлами для поддержки инновационных AI-решений и укрепления позиций Nebius Group на международной арене. Вложение подчеркивает стратегический интерес компании к расширению присутствия в Европе и развитию инфраструктуры для передовых технологий искусственного интеллекта.

Это первая инвестиция Nebius в Великобритании, в результате которой компания будет оперировать семью ИИ-кластерами в шести странах Европы, США и Ближнего Востока.

Волож после начала полномасштабных военных действий на Украине попал под санкции Евросоюза, после чего покинул все должности в основанном им «Яндексе». В 2024 году Евросоюз исключил его из этих списков. в этом эже году Yandex N.V. переименовали в Nebius.

ИИ
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