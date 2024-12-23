Askona Home разработала дизайн-проект для академии фигурного катания Евгения Плющенко

В начале декабря 2024 состоялось открытие нового уютного комплекса апартаментов на территории академии фигурного катания Евгения Плющенко в «Горках-10». Это комфортабельная гостиница для спортсменов академии, которые проходят обучение и тренировки под руководством Евгения Плющенко и его команды тренеров. Комплекс состоит из 11 номеров-студий и двухкомнатных апартаментов, дизайн-проект и комплектация для которых были полностью реализованы командой Askona Home. Подробностями разработки и реализации проекта компания поделилась с Sostav.

Сотрудничество с академией было приурочено к открытию нового гипермаркета Askona Home, который распахнул свои двери в Москве в ТРЦ «Авиапарк». Он стал вторым в столице и третьим по счету гипермаркетом сети. Компания Askona представляет в своих гипермаркетах Askona Home готовые интерьерные решения для комфортной и уютной жизни. Здесь можно найти более 8 тыс. товаров для дома: от мягкого полотенца для ванной до обеденного стола и кухонного гарнитура, от подушек и пледов до спальных систем и шкафов.

Мария Телятникова, руководитель PR в Askona и Askona Home: Данный проект стал для нас особенным. Мы впервые оформляем под ключ апартаменты гостиничного формата, и для нас было важно создать максимальный уют и комфорт, тем более что гостями этого комплекса являются юные фигуристы, которые находятся вдали от дома и привычной домашней атмосферы, при этом много тренируются, и им нужен качественный отдых. Особое внимание мы уделили спальному месту. Для всех кроватей мы подобрали матрасы из новой коллекции Ortho. Это матрасы для здорового сна, разработанные совместно с ортопедами. Диваны, которые стоят в номерах, также имеют специальный анатомический матрас и широкое посадочное место. Так что отдыхать в номерах будет удобно не только спортсменам, но и их гостям. В проекте использована и новинка бренда Askona — модульный диван Molto. Этот диван абсолютно эксклюзивный и есть только в номерах у Софьи Муравьевой и Александры Трусовой.

Особенностью апартаментов Askona Home for Angels of Plushenko является единый стиль, который команда Askona совместно с Яной Рудковской воплотила в дизайн-проекте. Они создали интерьер в стиле шале, идеально подходящий для загородного дома, предназначенного для отдыха. В качестве базы взяли мебель с фактурой дерева, дополнили аксессуарами светлых оттенков — текстилем, ковриками, а также декоративными цветами. Вся мебель очень качественная и практичная: бесшумные механизмы, высокие опоры, места для хранения (например, в кровати Baikal или в туалетных столиках).

В каждом номере присутствует уникальный предмет интерьера от Яны: картины или арт-объекты. Это создает оригинальную и неповторимую атмосферу.