Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Giftery
Sidorin Lab
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.12.2024 в 06:50

«Коммерсант» решил перезапустить журнал Weekend

Сотрудники редакции перешли на гонорарную систему оплаты труд

Менеджмент журнала «Коммерсантъ-Weekend» под руководством главного редактора Татьяны Шишковой покинул издание по соглашению сторон. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя шеф-редактора издательского дома (ИД) «Коммерсант» Анну Черникову.

Точное количество сотрудников, покинувших издание, не раскрывается. Большая часть творческой команды «Коммерсантъ-Weekend» продолжит работу в издании — некоторые перешли с зарплаты на гонорарную основу оплаты труда.

Само издание будет перезапущено, в конце января выйдет первый обновленный бумажный номер. Руководит перезапуском концепции сама Черникова. Имя нового главного редактора таже пока неизвестно.

«Коммерсантъ-Weekend» — это еженедельный журнал о культуре, моде и стиле жизни, который выходит каждую пятницу вместе с газетой.

Ранее сообщалось, что издатели с 1 декабря приостановили принятие новых заказов «Почты России» на поставку газет и журналов. Это связано с тем, что в течение года организация не принимала предложения по повышению отпускных цен на прессу со стороны издателей и дистрибуторов.

Коммерсантъ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.