«Коммерсант» решил перезапустить журнал Weekend

Менеджмент журнала «Коммерсантъ-Weekend» под руководством главного редактора Татьяны Шишковой покинул издание по соглашению сторон. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя шеф-редактора издательского дома (ИД) «Коммерсант» Анну Черникову.

Точное количество сотрудников, покинувших издание, не раскрывается. Большая часть творческой команды «Коммерсантъ-Weekend» продолжит работу в издании — некоторые перешли с зарплаты на гонорарную основу оплаты труда.

Само издание будет перезапущено, в конце января выйдет первый обновленный бумажный номер. Руководит перезапуском концепции сама Черникова. Имя нового главного редактора таже пока неизвестно.

«Коммерсантъ-Weekend» — это еженедельный журнал о культуре, моде и стиле жизни, который выходит каждую пятницу вместе с газетой.

Ранее сообщалось, что издатели с 1 декабря приостановили принятие новых заказов «Почты России» на поставку газет и журналов. Это связано с тем, что в течение года организация не принимала предложения по повышению отпускных цен на прессу со стороны издателей и дистрибуторов.