Комитет Госдумы одобрил порядок подтверждения ставки НДС 10% для детских товаров

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уточняющий порядок подтверждения права на применение ставки НДС в размере 10% при продаже детских товаров. Документ был внесен правительством РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас Налоговый кодекс содержит перечень товаров для детей, при реализации которых применяется пониженная ставка НДС. Однако в законодательстве не указано, какие именно документы должны подтверждать, что продукция относится к этой категории.

Отсутствие четкого перечня подтверждающих документов нередко приводит к налоговым спорам между компаниями и контролирующими органами, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива предлагает закрепить, что для подтверждения права на льготную ставку необходимо представить в налоговый орган российский сертификат соответствия либо декларацию о соответствии требованиям ЕАЭС. В правительстве считают, что это позволит избежать неоднозначного отнесения продукции к детским товарам.

По данным сервиса «2ГИС», в январе 2026 года число магазинов детской одежды в российских городах-миллионниках сократилось на 16%, примерно до 8,1 тыс.