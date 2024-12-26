«ГПМ Реклама» и Издательство АСТ выпустят комикс по мультивселенной «Подозрительная сова»

«ГПМ РЕКЛАМА» (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга») совместно с Издательством АСТ, при участии Go-Goat Studios, разработали первый комикс по мотивам одного из рейтинговых мультсериалов телеканала «2×2» — «Подозрительная сова». Проект и первые страницы отрисовки презентовали в рамках фестиваля современной гик-культуры «Хомякон» 22 декабря. Комикс с бонусной историей только для читателей — появится на полках книжных магазинов и на маркетплейсах в начале 2025 года, а блокнот с любимым пернатым персонажем уже в продаже.

«Подозрительная сова» — анимационный хит для взрослых со своей мультивселенной, который за 9 сезонов собрал более 148 млн просмотров в диджитал на всех платформах согласно данным о количестве просмотров из открытых источников, включая YouTube, «ВКонтакте», RUTUBE, телеканал «2×2», актуальных на 16 октября 2024 года. Главный герой — детектив Сова — вместе со своими друзьями борется с преступностью. Сериал со смелым юмором и сарказмом, концентрированной жизненностью и неповторимым шармом персонажей покорил сердца телезрителей. Проект полностью попадает в аудиторию миллениалов и зумеров, которые выросли на зарубежной и отечественной классике взрослой анимации телеканала «2×2».

Эдуард Айрапетян, управляющий директор лицензионного направления «ГПМ Реклама»: Актуальный и свободный юмор контента «2×2» помогает «кидалтам» отвлечься от действительности и сохранить ироничную, позитивную самоидентификацию. Мы не случайно запланировали выпуск лицензионных товаров на основе анимационных сериалов для взрослых в условно детских категориях — комиксы, ежедневники и блокноты, которые позволяют продемонстрировать окружающим свою открытость и легкое отношение к жизни. С другой стороны, графический роман по мотивам «Подозрительной совы» с яркими иллюстрациями, цепляющей историей и харизматичными героями рассчитан не только на фанатов сериала, но и на привлечение к нему новых зрителей.

По мотивам «Подозрительной совы», помимо комикса, совместно с Издательством АСТ были разработаны блокноты и стикеры с узнаваемыми характерными цитатами и визуализацией персонажей. Лицензионный продукт подкрепляет потребность в эмоциях, позволяет продолжить взаимодействие с героями за рамками эфира и диджитал, а также поддерживает прослеживающийся динамический спрос на юмористический контент.

Дмитрий Лимарь, директор телеканала «2×2»: «Подозрительная сова» — один из флагманских проектов телеканала «2×2», который обрел большое колличество поклонников не только в эфире, но и в диджитал. Теперь пришло время выходить за телерамки и продвигать мультивселенную Совы в офлайне. Коллаборация с Издательством АСТ не только дает новую жизнь героям мультсериала, но и проекту в целом. Мы уверены, что комиксы, ежедневники и блокноты понравятся не только зрителям «2×2», но и тем людям, которые относятся ко всему с иронией, находят место для сарказма и не боятся проблем. Двигаться по жизни с легкостью, быть дерзкими, смелыми, уверенными, но при этом не терять внутреннего ребенка — то, что транслирует «2×2» своей аудитории, и выпуск новой лицензированной продукции с одним из мультсериалов канала, тому подтверждение.