«Команда Флоры. Экопатруль» получил премию «Главные герои — 2025»

Анимационный сериал «Команда Флоры. Экопатруль» производства студии «Клаксон Продакшн» стал победителем в номинации «Главная премьера» Национальной детской премии «Главные Герои — 2025», учрежденной телеканалом «Карусель». Об этом Sostav рассказали представители студии «Клаксон Продакшн».
Церемония награждения состоялась 29 октября в Москве, где создатели сериала получили статуэтку премии.
Сергей Морозов, исполнительный продюсер студии «Клаксон Продакшн»:
Дети выбирают сердцем, они искренни в своих симпатиях, и их любовь — главный показатель того, что мы делаем свое дело правильно. Эта победа вдохновляет нас на создание новых ярких и добрых проектов, которые не только развлекают, но и учат самому важному: бережному отношению к природе, основам здорового питания и другим фундаментальным ценностям.
«Команда Флоры. Экопатруль» — это специальный сезон популярного мультсериала, в котором герои путешествуют по заповедным местам России и решают экологические проблемы. Проект выпускается при информационной поддержке Минприроды России. По словам представителей студии, победа в Национальной детской премии «Главные герои — 2025» стала очередным признанием заслуг студии «Клаксон Продакшн» в создании качественного детского контента.