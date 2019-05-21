Коллектив «Коммерсанта» встал на защиту уволенных журналистов

Коллектив издательского дома «Коммерсант» выступил в защиту уволенных из-за конфликта с акционером специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова, обращение к читателям опубликовано в Facebook.

Сообщение появилось на странице корреспондента отдела общества газеты «Коммерсант» Александра Черных. В нем указано, что, по информации журналистов, поводом к увольнению стало личное требование акционера ИД Алишера Усманова после заметки «Спикеров делать из этих людей».

В заметке шла речь о возможном увольнении Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. По словам Черных, Усманов потребовал раскрыть имена источников, которые предоставили журналисту такую информацию. Когда тот, ссылаясь на редакционную политику и законы, разрешающие не раскрывать имен анонимных источников если речь не идет о судебных разбирательствах, отказался, последовало прерывание трудовых отношений.

Александр Черных, корреспондент отдела общества газеты «Коммерсант»: Коллектив «Ъ» считает себя обязанным сообщить читателям, что «Коммерсантъ» неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике. Читатели, партнеры и рекламодатели ИД будут лишены качественного и непредвзятого освещения ряда внутриполитических событий; мы не знаем, сколько продлится эта ситуация… Работа «Ъ» важна для всего общества и всей нашей страны. Те, кто уничтожают его ради краткосрочных политических дивидендов, плохо знают историю России. Мы уверены, что наша страна достойна лучшего будущего. Достойна свободы слова.

Обращение подписано другими журналистами издательского дома, их список постоянно обновляется. Напомним, ранее весь отдел политических новостей «Коммерсанта» объявил об уходе в связи с увольнением двоих сотрудников.