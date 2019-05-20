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20.05.2019 в 13:20

Отдел политики «Коммерсанта» покинет издание после конфликта с акционером

Поводом стала заметка о возможном уходе Валентины Матвиенко из Совфеда

Facebook

Сегодня стало известно о массовом увольнении журналистов в ИД «Коммерсант». Издание расторгло трудовые отношения со специальным корреспондентом Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым.

Оба журналиста сообщили о произошедшем на своих личных страницах в Facebook. Вместе с ними заявления об увольнении подали Глеб Черкасов, Алла Барахова, Мария-Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин, Анна Пушкарская.

Сафронова и Иванова уволили по требованию акционеров ИД «Коммерсант», утверждают сотрудники издания. С 2015 года единственным владельцем 100% акций ООО «Коммерсантъ холдинг» является бизнесмен, основатель USM Holdings Алишер Усманов.

Напомним, в прошлом году компанию покинул шеф-редактор ИД «Коммерсант» и главный редактор газеты «Коммерсантъ» Сергей Яковлев. Его обязанности перешли к Владимиру Желонкину — сначала говорилось, что временно, но другого постоянного главреда «Коммерсант» так и не назначил.

Яковлев возглавил редакцию газеты «Коммерсант» в 2014 году, а в 2015 году стал главредом и сайта Kommersant.ru. Он сменил Михаила Михайлина, который был освобожден от занимаемых должностей по взаимному согласию с акционером. Источник РБК тогда сообщал, что причиной увольнения могла стать статья «Роснефть восстала против Запада», в которой говорилось, что «Роснефть» направила президенту Владимиру Путину письмо с предложением ужесточить ответные санкции против Запада.

В марте стало известно об увольнении журналистки «Коммерсанта» Марии Карпенко за излишний «активизм» в соцсетях. Девушка вела Telegram-канал «Ротонда», где высказывала мнения, «противоречащие редакционной политике издания».

Глеб Черкасов, заместитель главного редактора «Коммерсанта»:

Несколько дней назад по инициативе акционеров ИД «Коммерсант» прервал трудовые отношения с спецкором ИД Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым. Причиной названа публикация, посвященная возможной смене спикера Совета Федерации. У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом --сменой места работы.

Иван Сафронов, спецкор «Коммерсанта»:

В ближайшее время я покину ИД «КоммерсантЪ», в котором до последнего момента занимал должность специального корреспондента. Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшему серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Нравится оно мне или нет, это не важно: у ИД есть владелец, он вправе определять, кто будет работать в принадлежащем ему активе — Ваня Сафронов или какой-то другой человек.

Максим Иванов, заместитель редактора отдела политики «Комерсанта»:

Если без лирики: уход из Ъ оформлен по соглашению сторон, а решение о необходимости прекратить трудовые отношения принято акционером ИД. Поводом стала заметка «Спикеров делать из этих людей», в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета федерации.
Я люблю кадровые новости и предсказания. Вероятно, их любят не все.
Это странное ощущение: сколько написано текстов — про выборы, регионы, парламент, законы, разные перестановки и… — теперь точка. Из Ъ не просто уйти. А когда ты переступаешь порог в 10 лет — ещё сложнее.

Вероятная причина увольнения сотрудников — статье о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. В материале говорилось о том, что Матвинко обговорит свой уход с президентом Владимиром Путиным в мае. Между тем пресс-секретарь спикера СФ Владислав Пономаренко назвал эту новости слухами, сообщает РБК.

Коммерсантъ Валентина Матвиенко Глеб Черкасов Иван Сафронов
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