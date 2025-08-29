Количество ювелирных магазинов снизилось на 20%

Количество ювелирных магазинов в России по состоянию на 1 июня снизилось на 6% год к году. В некоторых городах-миллионниках падение превысило 20%, пишет Forbes со ссылкой на «Яндекс Карты».

Самое сильное падение зафиксировано в Омске (на 22,3%, до 202 торговых точек), Нижнем Новгороде (на 22,1%, до 204), в Красноярске (-18,4% до 217), и Перми (-17,9% до 112). Динамика ключевых рынков — Москвы и Санкт-Петербурга — чуть спокойнее: -9,7% (1624 магазина) и -7,8% (668) соответственно.

По данным Focus Technologies, число клиентов у магазинов, расположенных в торговых центрах крупного формата, по итогам первых шести месяцев 2025 года снизилось в среднем на 9% к аналогичному периоду 2024-го. При этом средний чек за первое полугодие вырос на 20% и более. С оценкой Focus Technologies согласны и сами крупнейшие ювелирные ретейлеры.

В «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» рассказали, что в первом полугодии 2025-го средний чек на ювелирные изделия и бижутерию составил 9202 рубля, что на 7% выше показателя прошлого года. Количество покупок упало на 5%.

По словам экспертов, ювелирные магазины не выдерживают конкуренции с растущим онлайн-рынком. Ювелирные бренды перестали быть привлекательными для ТЦ — если есть возможность посадить не ювелирный бренд, то этот шанс ТЦ используют, взяв арендатором кофейню, пекарню или ресторан. Перетекание продаж в онлайн признают и в SOKOLOV, и в «585 Золотой».

Ранее сообщалось, что сын основателя одной из крупнейших российских ювелирных сетей Sokolov Артем Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку. Переговоры о продаже бизнеса, включающего собственные заводы и розничную сеть, велись уже более двух лет,