Количество брендов газировки уменьшилось

С марта 2024 года по февраль 2025 года ассортимент безалкогольных газированных напитков в российских розничных сетях сократился на 5,9% к аналогичному периоду прошлого года. Годом ранее число брендов газировки, наоборот, выросло на 13,9%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Нильсен».

Замедляется и количество новых брендов газированных напитков, выходящих на рынок. В 2023 году розничные сети и онлайн-площадки начали продавать 215 новых брендов лимонадов и минеральной воды, а в 2024 г. там появилось 194 новых бренда.

При этом продажи газировки в продуктовых сетях и онлайне растут: за исследуемый период прибавили 19,4% в денежном и 3,7% в натуральном выражении.

Участники рынка при этом существенных изменений в категории не отмечают. На Wildberries лидерство по объему продаж в категории сохраняют бренды Coca-Cola и Pepsi, но на 250% за год до февраля 2025 г. год к году выросли продажи газировки российского бренда BombBar, на 450% - отечественной марки Fresh Bar, на треть — «Напитков из Черноголовки».

В прошлом году безалкогольные напитки (газировка, энергетики, питьевая вода, фруктовые соки, холодный чай и прочее) стали самой быстрорастущей индустрией на российском рынке FMCG. В денежном выражении продажи напитков увеличились на 26,4% год к году, в натуральном — на 14,1%.