Первые лица Kokoc Group представили новые проекты

29 ноября в концертном зале «Академия» (ВТБ Арена Парк) Kokoc Group отпраздновала свое 20-летие. В рамках мероприятия первые лица компании, Александр Шокуров и Павел Юровицкий, объявили о начале трансформации и представили первые проекты в рамках новой модели. Генеральным партнером выступила компания МТС Ads, специальным — «Авито Реклама». Подробностями с мероприятия пресс-служба компании поделилась с редакцией Sostav.

В начале 2023 года Kokoc Group приняла решение трансформироваться в международную платформу, которая объединит технологии со всего мира. Задача платформы — предоставить решение для стратегических бизнес задач, не ограничиваясь продвижением в интернете и инструментами самой группы.

По словам Павла Юровицкого, с помощью новой платформы, в разработку которой уже вложили более 100 млн руб., компании удастся объединить клиентов, партнеров и инвесторов, тем самым увеличив прибыль Kokoc Group более чем в 2 раза.

Павел Юровицкий, председатель совета директоров: Сегодня рынок диджитал-маркетинга очень диверсифицированный, и мы видим, как сложно становится ориентироваться в таком множестве самых разных продуктов, тем более насколько сложно выбрать качественного поставщика. Именно поэтому нам пришла идея трансформировать бизнес в платформу, которая позволит объединить усилия множества компаний на благо развития бизнеса.

Вместе с платформой также будут развиваться сопутствующие проекты, которые позволят обеспечить масштабирование платформенного решения. Все проекты нацелены на поддержание ключевого аспекта — партнерство.

В поддержку идеи важности партнерства как основы платформенности в рамках мероприятия прошла панельная дискуссия, участниками которой стали вице-президент по рекламному бизнесу МТС Елена Мельникова, директор «Авито Реклама» Яков Пейсахзон, директор по работе с агентствами и партнерами «Яндекс Реклама» Виктория Кинаш, директор по работе с партнерами VK Мария Добромильская, директор по партнерствам Kokoc Group Ольга Алексеева. Модератором дискуссии выступил CEO Kokoc Group Александр Шокуров. Коллеги обсудили потребности рынка в синергетичных продуктах, когда игроки индустрии объединяют экспертизу и технологии для более эффективного удовлетворения запроса бизнеса.

Елена Мельникова, генеральный директор МТС Ads, вице-президент по рекламному бизнесу ПАО МТС: По моему мнению, рынок уже находится в той стадии, когда должен начать привыкать к слову «партнерство». Дополняют его в текущих условиях передовые рекламные технологии и профессиональные кадры. Сейчас то самое время, когда мы должны объединиться и продемонстрировать качество и технологии, которые нас в дальнейшем приведут к успеху. А без доверия и поддержки это очень сложно сделать. Мы уже долгое время плодотворно работаем с компанией Kokoc Group и убеждены, что в сложные времена win-win подход особенно ценен и важен.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»: Рынок электронной коммерции растет семимильными шагами, а вместе с площадками развиваются и их рекламные инструменты и форматы. Синергия поисковых и рекомендательных технологий в е-коме дает классифайдам и маркетплейсам уникальные знания о потребностях аудитории, которые делают рекламу максимально эффективной. Бренды это видят на своих кампаниях, поэтому постепенно увеличивают долю ритейл-медиа в медиасплитах. Однако при работе с новыми инструментами и быстроразвивающимися площадками рекламодателям необходим центр экспертизы, которым зачастую выступают именно рекламные агентства.