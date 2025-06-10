Когда пространство оживает: иммерсивное шоу для театра цифрового искусства TODA

В апреле 2025 года в Дубае состоялось торжественное открытие обновленного театра цифрового искусства TODA. После реконструкции площадка представила новый формат работы — с мультимедийными шоу, проекциями 360° и живым музыкальным сопровождением. Центральным событием вечера стало иммерсивное событие, созданное в партнерстве с мультимедиа студией RAKETAMEDIA.

Сооснователь и креативный директор RAKETAMEDIA Антон Сакара и креативный директор Виталий Якин рассказали, как команда выстраивала шоу, в котором звук, пространство и мультимедиа графика существовали в синхронной связке.

Коллаборация TODA х RAKETAMEDIA

RAKETAMEDIA стала соавтором перезапуска театра, ориентированного на иммерсивные и мультимедийные форматы. После того как TODA предоставила технические рекомендации и музыкальную программу, студия получила полную творческую свободу в создании концепции проекта. Это позволило команде работать в формате полноценной арт-коллаборации.

Антон Сакара: Мы сразу запускали идеи в продакшн, опираясь на опыт и вкус, что позволило нам создать уникальную визуальную атмосферу, где каждая деталь, от архитектуры до музыки, работала в синергии.

Шоу было построено как единая художественная система, в которой пространство реагировало на музыку, а визуальный ряд развивался параллельно музыкальной драматургии. Такой подход требовал тонкой настройки — как по отношению к архитектуре театра, так и к темпу живого исполнения.

Музыкальную основу составил живой оркестр UAE Philharmonic — визуальные сцены, подготовленные RAKETAMEDIA, сопровождало произведение Вивальди и саундтреки «Игры престолов» и «Пиратов Карибского моря».

Концепция шоу и кастомные решения

Творческая задача заключалась в создании гармоничного взаимодействия между живым исполнением классической музыки и цифровым контентом. Команда сделала выбор в пользу иммерсивного формата, при котором зритель оказывается внутри аудиовизуальной среды.

В отличие от большинства мультимедийных номеров, где визуал синхронизируется с заранее записанным звуком, в этом проекте сцены разрабатывались в связке с оркестром. Это означало, что нельзя было опираться на фиксированный саундтрек: дирижер мог менять темп, силу акцента, длительность пауз. Команда TODA передавала записи репетиций — аудио и видео, чтобы ребята могли точно отстроить акценты визуального ряда под живую интерпретацию. На базе записей была создана библиотека примерно из 50 анимационных клипов различной продолжительности. Благодаря решению креативного директора Виталия Якина — применить клиповый монтаж, удалось выстроить визуальную логику мультимедиа контента, гибко реагирующего на темп и нюансы исполнения.

Все идеи команда тестировала на 3D-модели зала, было важно заранее убедиться, что графика будет точно соответствовать особенностям архитектуры и правильно отображаться на реальных поверхностях.

Дополнительную специфику проекту придало отсутствие LED-экранов — вся графика транслировалась на пространство зала с помощью подвесных проекторов. Это решение открыло новые художественные возможности, но также потребовало учета особенностей проекции. Например, определённые оттенки теряют насыщенность и становятся серыми, поэтому нужно тщательной работать с палитрой.

Архитектура как часть сценария

Пространство включает более 1500 квадратных метров проекции — стены, потолок и выступающие конструкции. Каждый из этих элементов требовал отдельного подхода к проекционному мэппингу и художественному решению. Графика стала активной частью визуального повествования.

Архитектура зала превратилась в инструмент нарратива: на выступах «вырастали» цифровые колонны, потолок становился поверхностью воды, сквозь которую зрители видели проплывающих рыб, а стены стали корпусом корабля.

Интро под Вивальди задало ритм всей программе — это был «танец света и пространства». Номер начинался с проступающих в темноте классических архитектурных линий, которые растворялись в динамичных световых сферах, транслируя переход от традиций к инновациям.

В сцене с «Пиратами Карибского моря» зрители оказались на палубе парусного судна — эффект усиливался за счет перспективной проекции, охватывающей зал по периметру. В какой-то момент корабль «атаковал» Кракен: щупальца прорывались со всех сторон, разрушая иллюзорную палубу и визуально погружая зрителя под воду.

Во фрагменте под музыку из «Игры престолов» по залу пролетал цифровой дракон, подчеркивая высоту потолка и масштаб помещения. Эти элементы не просто дополняли музыку, а создавали эффект полного погружения, в котором архитектура зала и визуальные метафоры работали синхронно.

Антон Сакара: Наша цель заключалась в том, чтобы «окунуть» зрителей в атмосферу номеров, подарить им эмоции и переживания. Это не просто проекции — это настоящий иммерсивный сторителлинг, где границы между реальностью и фантазией стираются.

Цифровой театр в роли иммерсивной платформы

Иммерсивное шоу стало не только частью вечерней программы, но и инструментом позиционирования TODA как технологически и художественно подготовленной площадки для международных проектов. Формат живой синхронизации с оркестром и работа с архитектурой зала позволили команде RAKETAMEDIA продемонстрировать широкий диапазон решений — от адаптации визуального контента под нестандартные поверхности до создания атмосферы полного погружения в происходящее. Эта коллаборация подарила зрителям эмоции и новый опыт, а организаторам — демонстрацию ресурсов пространства и возможность привлечения потенциальных клиентов с помощью яркого кейса.