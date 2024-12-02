Цены на кофе вырастут в 2025 году

В 2025 году российские потребители могут столкнуться с новым подорожанием кофе. В конце ноября биржевые котировки на сорта арабика и робуста достигли рекордных значений, а на стоимость импортного продукта давит ослабление курса рубля. Несмотря на это, спрос россиян на кофе остается стабильным. Об этом пишет РБК.

По мнению эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, в следующем году кофе может подорожать на четверть из-за плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме. Таким мнением он поделился с РИА Новости.

«В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта <…> Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится, и она может оказаться выше на 20−25%», — сказал эксперт.

27 ноября биржевые цены на арабику достигли рекордных с 1977 года значений, составив 7,05 доллара за килограмм по мартовским фьючерсам. Цены также выросли на робусту. 25 ноября стоимость январских фьючерсов на данный сорт на лондонской бирже ICE установила исторический максимум — 5,3 тыс. долларов за тонну.

За последние 12 месяцев биржевая цена на робусту увеличилась вдвое, тогда как арабика подорожала на 80%.

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отмечает, что значительный рост цен на арабику не является уникальным случаем. По словам эксперта, подобные всплески происходили и ранее, например, в 2011 году.

«Как правило, цены раз в десять лет достигают высоких значений, а потом снижаются. Но если раньше при высокой стоимости арабики цена на робусту повышалась незначительно, то сейчас стоимость робусты за последний год выросла в два с лишним раза — такого никогда не было», — поясняет Чантурия.

Эксперт напомнил, что в международной торговле арабика и робуста — ключевые виды кофе. В этом году Вьетнам, основной поставщик робусты, и Бразилия, главный экспортер арабики, столкнулись с природными катаклизмами, такими как засуха и тайфуны, что может привести к снижению урожая и росту цен.

Кроме того, сейчас в мире спрос на кофе превышает предложение, а негативные прогнозы на будущий урожай закладывают возможности для биржевых спекуляций. Закупочные цены на кофе растут также из-за колебаний валютных курсов и глобальной инфляции.

«Ввиду этих факторов следующий год будет большим испытанием для любителей кофе в России, потому что идет постоянный перерасчет цен. Все пытаются выйти на новый уровень экономически обоснованной стоимости», — указывает глава «Росчайкофе».