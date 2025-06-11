Через месяц состоится конференция «Код человечности» от «Родной Речи»

10 июля ГК «Родная Речь» проведет конференцию «Код человечности». На площадке соберутся ведущие эксперты индустрии, чтобы обсудить изменения в традиционных и новых медиа, стратегическом планировании и коммуникациях.
В центре внимания — синергия человека и технологий. Организаторы уверены: технологии не заменят людей. Напротив, при правильном подходе они помогут глубже понять и точнее выразить человеческую природу.
Программа охватывает несколько ключевых тем:
- Медиамикс с человеческим лицом.
- Традиционные медиа: как за цифрами разглядеть человека.
- Прозрачный инвентарь: как новые медиа становятся понятными.
- (Кибер)эмпатия: искусство понимать — от человека до алгоритма.
- Будущее стратегии: синергия интеллекта и алгоритмов.
Гостей конференции ждут продуктовые релизы «Родной Речи», исследования, живые дискуссии, воркшопы и нетворкинг. Участники первыми познакомятся с новыми разработками компании и обсудят ключевые вызовы индустрии вместе с экспертами.
Среди спикеров «Родной Речи» заявлены:
- Сергей Коптев, президент;
- Юрий Панов, вице-президент по трансформации;
- Алина Агафонова, директор по стратегическому планированию;
- Мария Петрова, директор по исследованиям;
- Александр Тринич-Афанасьев, директор по развитию бизнеса;
- Ирина Козлова, директор практик перформанс, программатик и электронной коммерции;
- Мария Вильданова, директор по развитию цифровых продуктов;
- Ольга Балабоня, директор по электронной коммерции и ретейл-медиа;
- Иван Шавров, управляющий директор практики Brand Experience;
- Никита Карасев, руководитель направления по внедрению искусственного интеллекта.;
- Дмитрий Гурко, руководитель отдела интерактивных спецпроектов;
- Наталья Иванова, директор департамента по стратегическому планированию;
- Александра Глушкова, старший стратег;
- Ирина Фетисова, стратегический директор практики Brand Experience;
- Юлианна Мурадян, директор по работе со средним и малым бизнесом.
К списку спикеров скоро присоединятся приглашенные эксперты из индустрии.
Программа будет обновляться по мере подтверждения участников.
Информационный партнер конференции: Sostav.
Подробная программа и регистрация — на сайте мероприятия.