Через месяц состоится конференция «Код человечности» от «Родной Речи»

10 июля ГК «Родная Речь» проведет конференцию «Код человечности». На площадке соберутся ведущие эксперты индустрии, чтобы обсудить изменения в традиционных и новых медиа, стратегическом планировании и коммуникациях.

В центре внимания — синергия человека и технологий. Организаторы уверены: технологии не заменят людей. Напротив, при правильном подходе они помогут глубже понять и точнее выразить человеческую природу.

Программа охватывает несколько ключевых тем:

Медиамикс с человеческим лицом.

Традиционные медиа: как за цифрами разглядеть человека.

Прозрачный инвентарь: как новые медиа становятся понятными.

(Кибер)эмпатия: искусство понимать — от человека до алгоритма.

Будущее стратегии: синергия интеллекта и алгоритмов.

Гостей конференции ждут продуктовые релизы «Родной Речи», исследования, живые дискуссии, воркшопы и нетворкинг. Участники первыми познакомятся с новыми разработками компании и обсудят ключевые вызовы индустрии вместе с экспертами.

Среди спикеров «Родной Речи» заявлены:

Сергей Коптев, президент;

Юрий Панов, вице-президент по трансформации;

Алина Агафонова, директор по стратегическому планированию;

Мария Петрова, директор по исследованиям;

Александр Тринич-Афанасьев, директор по развитию бизнеса;

Ирина Козлова, директор практик перформанс, программатик и электронной коммерции;

Мария Вильданова, директор по развитию цифровых продуктов;

Ольга Балабоня, директор по электронной коммерции и ретейл-медиа;

Иван Шавров, управляющий директор практики Brand Experience;

Никита Карасев, руководитель направления по внедрению искусственного интеллекта.;

Дмитрий Гурко, руководитель отдела интерактивных спецпроектов;

Наталья Иванова, директор департамента по стратегическому планированию;

Александра Глушкова, старший стратег;

Ирина Фетисова, стратегический директор практики Brand Experience;

Юлианна Мурадян, директор по работе со средним и малым бизнесом.

К списку спикеров скоро присоединятся приглашенные эксперты из индустрии.

Программа будет обновляться по мере подтверждения участников.

Информационный партнер конференции: Sostav.

Подробная программа и регистрация — на сайте мероприятия.