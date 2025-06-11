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18+
11.06.2025 в 10:20

Через месяц состоится конференция «Код человечности» от «Родной Речи»

В центре внимания — синергия человека и технологий

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ЛАЙОН КОММЬЮНИКЕЙШНЗ ООО | rore.group
erid:2W5zFJSiiH6

10 июля ГК «Родная Речь» проведет конференцию «Код человечности». На площадке соберутся ведущие эксперты индустрии, чтобы обсудить изменения в традиционных и новых медиа, стратегическом планировании и коммуникациях.

В центре внимания — синергия человека и технологий. Организаторы уверены: технологии не заменят людей. Напротив, при правильном подходе они помогут глубже понять и точнее выразить человеческую природу.

Программа охватывает несколько ключевых тем:

  • Медиамикс с человеческим лицом.
  • Традиционные медиа: как за цифрами разглядеть человека.
  • Прозрачный инвентарь: как новые медиа становятся понятными.
  • (Кибер)эмпатия: искусство понимать — от человека до алгоритма.
  • Будущее стратегии: синергия интеллекта и алгоритмов.

Гостей конференции ждут продуктовые релизы «Родной Речи», исследования, живые дискуссии, воркшопы и нетворкинг. Участники первыми познакомятся с новыми разработками компании и обсудят ключевые вызовы индустрии вместе с экспертами.

Через месяц состоится конференция «Код человечности» от «Родной Речи» Через месяц состоится конференция «Код человечности» от «Родной Речи» Через месяц состоится конференция «Код человечности» от «Родной Речи» Через месяц состоится конференция «Код человечности» от «Родной Речи» Через месяц состоится конференция «Код человечности» от «Родной Речи»

Среди спикеров «Родной Речи» заявлены:

  • Сергей Коптев, президент;
  • Юрий Панов, вице-президент по трансформации;
  • Алина Агафонова, директор по стратегическому планированию;
  • Мария Петрова, директор по исследованиям;
  • Александр Тринич-Афанасьев, директор по развитию бизнеса;
  • Ирина Козлова, директор практик перформанс, программатик и электронной коммерции;
  • Мария Вильданова, директор по развитию цифровых продуктов;
  • Ольга Балабоня, директор по электронной коммерции и ретейл-медиа;
  • Иван Шавров, управляющий директор практики Brand Experience;
  • Никита Карасев, руководитель направления по внедрению искусственного интеллекта.;
  • Дмитрий Гурко, руководитель отдела интерактивных спецпроектов;
  • Наталья Иванова, директор департамента по стратегическому планированию;
  • Александра Глушкова, старший стратег;
  • Ирина Фетисова, стратегический директор практики Brand Experience;
  • Юлианна Мурадян, директор по работе со средним и малым бизнесом.

К списку спикеров скоро присоединятся приглашенные эксперты из индустрии.

Программа будет обновляться по мере подтверждения участников.
Информационный партнер конференции: Sostav.
Подробная программа и регистрация — на сайте мероприятия.

ГК «Родная речь» Код человечности
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