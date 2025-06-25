Клубные артисты собрали стадионы

В России начало расти число новых исполнителей, собравших стадионные концерты. Отечественным исполнителям играет на руку отсутствие конкуренции со стороны зарубежных артистов, сообщает «Коммерсант».

С декабря 2024 года по июнь четыре исполнителя собрали более 70 тыс. человек. Часть из них выступали на «ВТБ Арене», среди них — The Hatters (11 тыс. зрителей), Markul (9 тыс.), Radio Tapok (12 тыс.). Сольный концерт Anna Asti (30 тыс.) прошел на «ВЭБ Арене».

Участники рынка отмечают, что число российских музыкантов, выступающих со стадионными концертами, начало расти впервые с 2019 года. Тогда фактически все стадионные концерты были отменены или перенесены, а участники рынка столкнулись с убытками, которые оценивали в сотни миллионов рублей. В результате отечественным промоутерам пришлось сократить порядка 50−70% персонала.

Однако с 2023 года продажи билетов на выступления музыкантов начали восстанавливаться, увеличившись на 60−100%. Концертный рынок показал рост на 10−35%, достигнув 80−90 млрд руб. Но участники рынка отмечали, что сдерживать его развитие может отсутствие хороших концертных площадок, особенно в регионах.

Однако стадионы в России быстро адаптировались к новым требованиям безопасности, которые введены из-за теракта в Crocus City Hall. Организаторы концертов на стадионах уже привыкли к затратам на охрану, параллельно досмотр на площадках проводится «как в аэропорту».

В конце мая «VK Музыка» запустила летний фестиваль «VK Музыка Летом» на площадке от Local Events в центре Москвы под открытым небом. Несколько дней в неделю в течение всего лета здесь будут концерты популярных артистов, фрешменов и стендаперов.