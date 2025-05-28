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18+
28.05.2025 в 14:30

«VK Музыка» запустит летнюю площадку в Москве с концертами и стендапами

Мероприятия будут проходить несколько раз в неделю

В конце мая «VK Музыка» запустит летний фестиваль «VK Музыка Летом». Он будет проходить на площадке от Local Events в центре Москвы под открытым небом. Несколько дней в неделю в течение всего лета здесь будут концерты популярных артистов, фрешменов и стендаперов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

31 мая на площадке выступит стример и музыкант DK, 1 июня — Ноггано. Всего в первый месяц лета запланировано больше 19 мероприятий, в том числе концерты Лолиты, Антохи MC, SALUKI, ICEGERGERT, LOVV66, Toxi$ и выступления стендап-комиков Евгения Чебаткова, Сергея Орлова и Расула Чабдарова.

На площадке также будут работать фудкорт, экстрим-парк, скейт-парк, баскетбольная площадка и лектории с участием представителей музыкальной индустрии.

Фестиваль VK Музыка
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