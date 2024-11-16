KitKat стал официальным шоколадом «Формулы-1»

«‎Формула-1» и швейцарская компания Nestle объявили о заключении партнерского соглашения, в рамках которого батончики KitKat стали официальным шоколадом гонки.

Сотрудничество официально начнется в следующем году и будет приурочено к 90-летию с момента создания KitKat и 75-летию «Формулы-1». Контракт рассчитан на три года.

В рамках сделки на гоночных трассах и пит-лейнах появится реклама KitKat, а на обертках шоколада — брендинг «Формулы-1». Предполагается, что струдничество с производителем сладостей должно привлечь к гоночной серии молодую аудиторию.

Ранее французский конгломерат LVMH, владеющий Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy и другими люксовыми брендами, стал глобальным партнером «Формулы-1».