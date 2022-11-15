Обувной ритейлер Urban Vibes начнёт ввозить новые китайские бренды

Сеть Urban Vibes, которую развивает «Спортмастер», собирается поставлять на российский рынок продукцию китайских брендов Li-Ning и 361. Также ритейлер рассчитывает стать дистрибутором бюджетной американской спортивной обуви Etonic. В ближайшее время Urban Vibes ожидает тестовых поставок преимущественно повседневных моделей, пишет «Коммерсантъ».

В компании пояснили изданию, что старт продаж китайских брендов запланирован на весну 2023 года, но поставки могут задержаться. Марки Li-Ning и 361 представлены сейчас у неофициальных реселлеров — ассортимент не превышает нескольких позиций, отмечают в Urban Vibes.

Однако весной этого года Li-Ning открыла первый монобреновый магазин в Краснодаре, сообщает издание. Вторую точку готовят к открытию в Москве. Сейчас сеть Urban Vibes насчитывает 13 магазинов по России, а к лету следующего года собирается открыть ещё семь точек продаж.

В Ozon газете также сообщили, что планируют начать прямые поставки товаров от Li-Ning, 361, Erke, X-tep и Camel. В Wildberries отметили трёхкратный прирост предложения спортивной одежды и обуви отечественных марок в октябре 2022 года: Zasport, Forward, Demix, Termit и других.

Потребители в целом стали чаще покупать базовую одежду и обувь в мультбрендовых магазинах, у байеров и реселлеров, пояснила изданию Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости NF Group. Компании используют этот тренд: SportPoint выкупает товары и занимает магазины уходящих брендов, а Street Beat запускает коллекции спортивных костюмов под одноименным брендом, добавила Хакбердиева.