Китай обвинили в эксплуатации уйгуров на фабриках Apple, Nike, Zara и других брендов

Власти Китая на фабриках, которые являются поставщиками продукции для крупнейших мировых брендов, используют принудительный труд десятков тысяч мусульман-уйгуров и представителей других национальных меньшинств. Об этом сообщается в докладе Австралийского института стратегической политики, данные из которого приводит издание «Би-би-си».

В исследовании приводятся данные, что с 2017 по 2019 годы порядка 80 тыс. уйгуров были насильственно вывезены из Синьцзян-Уйгурского автономного района в различные регионы страны для работы на фабриках. Всего таких фабрик во всей стране эксперты насчитали 27, они сотрудничают с такими именитыми брендами, как Nike, Zara, Adidas, H&M, Uniqlo, Victoria's Secret, BMW и Land Rover, Lenovo, LG, Dell, ASUS, Acer, Samsung, Apple и многими другими — всего 83 компании.

Исследователи говорят, что от предложения поработать на фабрике очень трудно отказаться, поскольку за этим может последовать арест и долгое содержание под стражей без объяснения причин. Также эксперты выяснили, что за каждую «голову» местные чиновники и брокеры получают отдельное вознаграждение.

«Рабочие вынуждены жить в общежитиях, а после работы посещать уроки по севернокитайскому языку (мандаринского наречия китайского языка) и занятия по «идеологической подготовке». Кроме того, они находятся под постоянным наблюдением и им запрещено как-либо обозначать свою религиозную принадлежность», — говорит издание.

Вероятнее всего, говорится в докладе, бренды не знают о фактах нарушения прав человека на китайских фабриках. Эксперты призвали компании незамедлительно провести юридическую проверку фабрик-поставщиков в Китае на предмет соблюдения прав человека.

Ранее стало известно, что поставщики кофе, которые работают с известнейшими брендами Starbucks и Nespresso, попались на использовании детского труда.