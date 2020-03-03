Поставщиков Starbucks и Nespresso уличили в использовании детского труда

Поставщики кофе, которые работают с известнейшими брендами Starbucks и Nespresso попались на использовании детского труда, пишет издание Inc. со ссылкой на исследование британского телеканала Channel 4.

Журналисты объездили семь ферм, которые связаны с Nespresso, и пять — со Starbucks. На каждой из них используется труд детей, младшему из которых восемь лет. Продолжительность рабочего дня для детей составляет восемь часов, а рабочая неделя длится шесть дней. В их обязанности входит сбор кофейных зерен и какао-бобов. Оплата зависит от веса собранного урожая.

Норма для каждого маленького работника — это до 45 кг зерен в день, за что ему дадут около пяти фунтов стерлингов. Издание замечает, что это стоимость одной чашки кофе в лондонских кафе Starbucks. Из-за работы, говорят тележурналисты, дети лишаются возможности получить образование. А нормы выработки, установленные на плантациях, противоречат правилам, которые прописала Международная организация труда ООН.

В Starbucks однако заявили, что они больше не покупают сырье на фермах, упомянутых в расследовании. В Nespresso утверждают, что никогда не были связаны с указанными плантациями и всячески осуждают использование детского труда.