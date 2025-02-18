Китайские бренды потратили на рекламу в VK более 2 млрд рублей

Китайские компании увеличили расходы на рекламу в VK почти в три раза. Они потратили в прошлом году на площадке более 2 млрд руб., таким образом заняв второе место по расходам после российских, сообщает РБК со ссылкой на директора по продукту «VK Реклама» Якова Стинского.

Ранее доля рекламодателей из Китая была ниже. Для сравнения, в 2023 году она составляла менее 1%. По итогам 2024 года общий объем трат на продвижение китайских рекламодателей в VK составил 2,2 млрд руб. — это около 3% всей выручки VK от рекламы, которая составила более 65 млрд руб.

Самой популярной и быстрорастущей категорией среди китайских рекламодателей стали видеоигры. Расходы на их продвижение выросли в 2,9 раз. Среди других востребованных сегментов — «отдых и развлечения», «электронная коммерция», «СМИ», а также «бытовая техника и электроника».

По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), объем рекламы в интернет-сервисах в январе-сентябре 2024 года составил около 332 млрд руб. Таким образом, на долю VK, по подсчетам РБК, приходится порядка 20% всей интернет-рекламы в Рунете.

В MEDIA DIRECTION GROUP оценили рост расходов китайских компаний на рекламу в рунете в 2024 году на 35−50%. «Интерес китайских рекламодателей к платформе VK объясняется просто: в Китае запрещены многие соцсети, а VK — одно из немногих исключений, доступных для местных жителей», — отмечает гендиректор NMi Digital Анна Планина.

Ранее сообщалось, что инвестиции в нативную рекламу на платформе «VK Видео» в 2024 году превысили 2,4 млрд руб. Это вдвое больше, чем в 2023 году. Основная часть рекламных интеграций приходится на проекты собственного производства.